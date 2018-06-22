пятница, 22 июня 2018 г.

Змінився порядок видачі посвідок на проживання в Україні

1 червня 2018 року набули чинності постанови Кабінету  Міністрів від 25.04.2018 року  № 321 та № 322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку  оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі,  визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання».

Зверніть увагу,  що відповідно до вимог чинного законодавства, посвідку на тимчасове  проживання більше не будуть продовжувати. Відтепер вона матиме термін дії 1 рік і не пізніше,  ніж за 15 робочих днів до його  завершення, іноземець зобов’язаний звернутися до міграційної  служби для оформлення нової. Посвідка на постійне проживання буде дійсною 10 років. 
Автор: на
Ярлыки:

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