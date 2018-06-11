Із державної власності в комунальну 11 ОТГ Чернігівщини передано перші 1563 земельні ділянки

Знакова для області подія відбулася 6 червня в Чернігові: першим 11 об’єднаним територіальним громадам передано у власність землі, які до цього належали державі.
Відповідні документи — акти приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність — своїми підписами скріпили голова облдержадміністрації Валерій Куліч і голови ОТГ — Батуринської, Варвинської, Височанської, Іванівської, Линовицької, Макіївської, Олишівської, Остерської, Тупичівської, Плисківської та Мринської.
Цим першим 11 громадам було передано 1563 земельні ділянки, площа яких складає 23,6 тисячі гектарів.
«Це логічний і закономірний крок, – зауважив Валерій Куліч. – Кожна об’єднана громада має вільно розпоряджатися тим, що їй належить».
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації
Відповідні документи — акти приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність — своїми підписами скріпили голова облдержадміністрації Валерій Куліч і голови ОТГ — Батуринської, Варвинської, Височанської, Іванівської, Линовицької, Макіївської, Олишівської, Остерської, Тупичівської, Плисківської та Мринської.
Цим першим 11 громадам було передано 1563 земельні ділянки, площа яких складає 23,6 тисячі гектарів.
«Це логічний і закономірний крок, – зауважив Валерій Куліч. – Кожна об’єднана громада має вільно розпоряджатися тим, що їй належить».
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації
Комментариев нет:
Отправить комментарий