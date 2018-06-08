Робота водного господарства

Забезпечувати потреби суспільства у воді, створювати сприятливі умови для розвитку народного господарства, здійснювати відтворення та охорону водних ресурсів – саме це є головним завданням водного господарства. Професійне свято всіх, хто причетний до цієї галузі, відзначається в Україні в першу неділю червня. На теренах нашого району – моніторингом, збереженням і відтворенням водних ресурсів займається Щорська експлуатаційна дільниця №2 Корюківського міжрайонного управління водного господарства. Вже рік її очолює Василь Кириченко. До цього тривалий час начальником дільниці був досвідчений фахівець своєї справи Валентин Виноградов.
З нагоди професійного свята за сумлінну працю були нагороджені Почесними грамотами Деснянського басейнового управління водних ресурсів інженер-гідротехнік І категорії Наталія Терехова та оглядач гідротехнічних об’єктів Петро Кононевич.
У зоні діяльності дільниці на Сновщині протікає 17 річок (в тому числі середня річка Снов), загальною протяжністю 243 км. На обслуговуванні організації знаходиться 183 км меліоративних систем, захисна дамба вздовж річки Снов протяжністю 11 км та 131 гідротехнічна споруда. Встановлено 4 інформаційні стелли, облаштована альтанка для відпочинку та одне джерело. Із 44-х свердловин, які розташовані в межах водних систем дільниці, працівники постійно роблять контрольні заміри рівня ґрунтових вод, рівня дренажного стоку і рівня води на гідропостах малих річок. Інформація передається в обласне управління. На аналіз також відправляються до гідрохімічної лабораторії проби ґрунтових вод.
У штаті дільниці працює 19 чоловік. Найбільший стаж роботи у водному господарстві (36 років) має тракторист Валерій Личак. Командою всі вони обслуговують водні системи Сновщини, займаються їх очисткою, обкошуванням, вирубкою дерев навколо каналів, регулюють рівень води в системі під час весняного водопілля тощо.
Наявність води в достатній кількості для задоволення потреб домашнього та сільського господарств, промисловості і навколишнього середовища залежить від того, як вода зберігається, розподіляється і використовується, а також від якості наявної води. Тож робота працівників водного господарства дуже відповідальна і орієнтована на те, щоб у майбутньому ми всі з вами мали в достатній кількості чисту питну воду.
– На жаль, не всі це розуміють і втручаються в роботу гідротехнічних споруд, - каже Василь Володимирович. - Самовільно відкривають чи закривають шлюзи, нищать, виривають контрольні свердловини, розкрадають металеві конструкції водних систем, не розуміючи, що завдають збитків не тільки організації, а й природі вцілому. Потім самі ж і скаржаться, що влітку зменшується рівень води в колодязях, а весною вода затоплює погреби.
Окрім основної роботи, експлуатаційна дільниця водного господарства взимку допомагала міськраді своєю технікою чистити дороги від снігу в населених пунктах Сновщини, а весною, в рамках акції «День довкілля» - вивозити сміття.
Ще одним пріоритетом роботи працівників водного господарства, розрахованим на майбутнє, є навчально-виховна робота з дітьми. У зв’язку зі стрімким приростом населення у світі (нас уже більше 7 мільярдів) значно зростає попит і на прісну питну воду. За статистикою, її нестачу вже відчуває 1/5 частина людей на планеті. Ми з вами, живучи в прекрасній місцевості – на Поліссі, особливо не помічаємо нестачі чистої прісної води, і, мабуть, тому не завжди бережливо ставимося до цього національного багатства. Проте привчатися берегти природу, не забруднювати довкілля, в тому числі водойми, необхідно змалечку.
Лариса
МАРТИНЕНКО
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