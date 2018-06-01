Зустріч через 40 років

29 учнів дружного 10-А класу Кучинівської школи, відсвяткувавши свій випускний у далекому 1978 році, дали обіцянку зустрічатися кожні 5 років.
З того часу вони її жодного разу не порушували. І в минулу п’ятницю, на святі Останнього дзвоника, зустрілися знову в стінах рідної школи. Правда, прибуло на зустріч лише 17 колишніх учнів. Вісім однокласників пішли у вічність, як і їхній класний керівник В.Л.Матюх, могилу якого вони відвідали, поклавши квіти. Двоє не змогли приїхати з Росії, зважаючи на нинішню ситуацію в Україні. Та попри це, зустріч вийшла радісною, теплою і душевною: зі спогадами про роки навчання, з новинами і розповідями про нинішнє життя кожного. Живуть колишні десятикласники і в Дніпрі, і Одесі, і в Києві, і в Кропивницькому, і в рідній Кучинівці. Поспілкувавшись, вони набрались вражень, сил і позитивних емоцій, яких вистачить до наступного разу, до зустрічі, яку запланували на 45-річчя з дня закінчення школи.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Олександра ВАРУШІ
З того часу вони її жодного разу не порушували. І в минулу п’ятницю, на святі Останнього дзвоника, зустрілися знову в стінах рідної школи. Правда, прибуло на зустріч лише 17 колишніх учнів. Вісім однокласників пішли у вічність, як і їхній класний керівник В.Л.Матюх, могилу якого вони відвідали, поклавши квіти. Двоє не змогли приїхати з Росії, зважаючи на нинішню ситуацію в Україні. Та попри це, зустріч вийшла радісною, теплою і душевною: зі спогадами про роки навчання, з новинами і розповідями про нинішнє життя кожного. Живуть колишні десятикласники і в Дніпрі, і Одесі, і в Києві, і в Кропивницькому, і в рідній Кучинівці. Поспілкувавшись, вони набрались вражень, сил і позитивних емоцій, яких вистачить до наступного разу, до зустрічі, яку запланували на 45-річчя з дня закінчення школи.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Олександра ВАРУШІ
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