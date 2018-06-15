Успіх ксилофоніста Дмитра Ільєнка

Після перемоги на обласному конкурсі виконавців на музичних інструментах сновчанин Дмитро Ільєнко твердо вирішив для себе взяти участь у подібному на рівні України. Він 5 років навчається у дитячій музичній школі ім.Н.Г.Рахліна грі на ксилофоні. І як каже його викладач Володимир Лашук – досить успішно.
Тож бажання учня поїхати в Київ Володимир Федорович підтримав. Щоб подати заявку на участь, мама хлопця – Наталія допомогла зробити відеозапис його гри на інструменті і відправила на конкурс. Запрошення прийшло, бо відбіркова комісія оцінила талант Дмитра. 28 травня у Києві відбувся 14 Всеукраїнський конкурс «Класичний меридіан». У номінації «Класичні духові та ударні інструменти» Дмитро Ільєнко став лауреатом ІІ премії!
– Коли ми взяли програму до рук, - розповідають викладач і учень, – то серед учасників читаємо: «Київ, Житомир, Кривий Ріг…» З Чернігівської області ми були єдині, причому з райцентру.
Суперники Дмитра були досить сильними музикантами, але він достойно виборов друге місце. Зупинятися на досягнутому не збирається. А це головні риси характеру – наполегливість і вимогливість до себе. Юний музикант закінчив 7-й клас міської ЗОШ №1. У музичну школу пішов навчатися за компанію з другом. Тоді навіть не думав, що йому так сподобається і він досягне таких результатів. Дмитро ж – всебічно розвинутий хлопчина. Крім музики і навчання в школі, займається ще танцями, ходить на секцію з кікбоксингу, відвідує гурток радіоелектронного конструювання.
Мама Наталія не хотіла спочатку віддавати сина навчатися в ДМШ, хоч свого часу сама закінчила її по класу скрипки і навіть отримала диплом Чернігівського музучилища. У житті їй довелося змінити професію, але музика в серці залишилася назавжди. А тепер вона радіє успіхам сина і підтримує його вибір. Підтримує свого учня і його наставник Володимир Лашук і допомагає оволодіти музичним мистецтвом так, щоб Дмитро отримав не одну перемогу і високе визнання.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Тож бажання учня поїхати в Київ Володимир Федорович підтримав. Щоб подати заявку на участь, мама хлопця – Наталія допомогла зробити відеозапис його гри на інструменті і відправила на конкурс. Запрошення прийшло, бо відбіркова комісія оцінила талант Дмитра. 28 травня у Києві відбувся 14 Всеукраїнський конкурс «Класичний меридіан». У номінації «Класичні духові та ударні інструменти» Дмитро Ільєнко став лауреатом ІІ премії!
– Коли ми взяли програму до рук, - розповідають викладач і учень, – то серед учасників читаємо: «Київ, Житомир, Кривий Ріг…» З Чернігівської області ми були єдині, причому з райцентру.
Суперники Дмитра були досить сильними музикантами, але він достойно виборов друге місце. Зупинятися на досягнутому не збирається. А це головні риси характеру – наполегливість і вимогливість до себе. Юний музикант закінчив 7-й клас міської ЗОШ №1. У музичну школу пішов навчатися за компанію з другом. Тоді навіть не думав, що йому так сподобається і він досягне таких результатів. Дмитро ж – всебічно розвинутий хлопчина. Крім музики і навчання в школі, займається ще танцями, ходить на секцію з кікбоксингу, відвідує гурток радіоелектронного конструювання.
Мама Наталія не хотіла спочатку віддавати сина навчатися в ДМШ, хоч свого часу сама закінчила її по класу скрипки і навіть отримала диплом Чернігівського музучилища. У житті їй довелося змінити професію, але музика в серці залишилася назавжди. А тепер вона радіє успіхам сина і підтримує його вибір. Підтримує свого учня і його наставник Володимир Лашук і допомагає оволодіти музичним мистецтвом так, щоб Дмитро отримав не одну перемогу і високе визнання.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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