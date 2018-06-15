Як держава допомагає молодим батькам?

В останній день весни Кабмін анонсував нові програми підтримки молодих батьків. Обіцяють, що з вересня цього року у пологових будинках видаватимуть безкоштовні набори з речами для малечі, а з січня наступного року держава почне фінансувати послуги нянь для дітей до 3-х років. Що ще треба знати про нові державні ініціативи, розбиралися експерти Центру громадського моніторингу та контролю.
«Бебі-бокс» по-українськи
Один із шляхів, який може переломити негативні тенденції народжуваності – це грошове стимулювання батьківства. Зараз сума допомоги при народженні дитини складає 41 280 грн. Перша частина – в обсязі 10320 грн – видається батькам одноразово, решта суми – щомісяця рівними частинами (по 860 грн) протягом наступних 3 років. На таку допомогу можуть розраховувати усі батьки. Варто лише звернутися в Управління соціального захисту населення за місцем проживання та подати документи одного з батьків. Зокрема, оригінал і копію паспорта, заяву, оригінал і копію свідоцтва про народження малюка, а також банківські реквізити, куди будуть перераховуватися кошти.
Крім того, з вересня цього року додатково до чинних виплат батьки почнуть отримувати так звані «пакунки малюка». У пакунку будуть пелюшки, підгузки, одяг, засоби дитячої гігієни, іграшки та посібники з порадами для матусь. Він буде видаватися безкоштовно у пологовому будинку. Його орієнтовна вартість – 5000 гривень.
Підтримка працюючих батьків
Ще одна новація має торкнутися батьків, які працюють. Із січня наступного року Уряд обіцяє компенсувати частину витрат на послуги няні для малюків до 3-х років. Батькам, які офіційно найняли на роботу няню, обіцяють виплачувати 1500 гривень за кожен місяць роботи няні. Загальна сума відшкодування буде нараховуватись у кінці року.
«Механізм простий – батьки офіційно працевлаштовують няню, а на кінець року їм буде відшкодовано кошти за кожен місяць у розмірі прожиткового мінімуму для дітей до шести років», – пояснює заступник міністра соціальної політики Олександра Чуркіна.
Медицина
для малюків
Вагітні жінки та батьки новонароджених дітей часто потребують не тільки матеріальної підтримки, а й кваліфікованої медичної допомоги. А з огляду на високі показники смертності новонароджених, особливого значення набуває якість обслуговування у перинатальних центрах. Попри те, що такі регіональні центри існують майже у всіх областях України, більшість із них потребує нового обладнання та спеціалістів. Експерти зауважують, що покращити ситуацію можна лише завдяки співпраці центральної та місцевої влади.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю
«Бебі-бокс» по-українськи
Один із шляхів, який може переломити негативні тенденції народжуваності – це грошове стимулювання батьківства. Зараз сума допомоги при народженні дитини складає 41 280 грн. Перша частина – в обсязі 10320 грн – видається батькам одноразово, решта суми – щомісяця рівними частинами (по 860 грн) протягом наступних 3 років. На таку допомогу можуть розраховувати усі батьки. Варто лише звернутися в Управління соціального захисту населення за місцем проживання та подати документи одного з батьків. Зокрема, оригінал і копію паспорта, заяву, оригінал і копію свідоцтва про народження малюка, а також банківські реквізити, куди будуть перераховуватися кошти.
Крім того, з вересня цього року додатково до чинних виплат батьки почнуть отримувати так звані «пакунки малюка». У пакунку будуть пелюшки, підгузки, одяг, засоби дитячої гігієни, іграшки та посібники з порадами для матусь. Він буде видаватися безкоштовно у пологовому будинку. Його орієнтовна вартість – 5000 гривень.
Підтримка працюючих батьків
Ще одна новація має торкнутися батьків, які працюють. Із січня наступного року Уряд обіцяє компенсувати частину витрат на послуги няні для малюків до 3-х років. Батькам, які офіційно найняли на роботу няню, обіцяють виплачувати 1500 гривень за кожен місяць роботи няні. Загальна сума відшкодування буде нараховуватись у кінці року.
«Механізм простий – батьки офіційно працевлаштовують няню, а на кінець року їм буде відшкодовано кошти за кожен місяць у розмірі прожиткового мінімуму для дітей до шести років», – пояснює заступник міністра соціальної політики Олександра Чуркіна.
Медицина
для малюків
Вагітні жінки та батьки новонароджених дітей часто потребують не тільки матеріальної підтримки, а й кваліфікованої медичної допомоги. А з огляду на високі показники смертності новонароджених, особливого значення набуває якість обслуговування у перинатальних центрах. Попри те, що такі регіональні центри існують майже у всіх областях України, більшість із них потребує нового обладнання та спеціалістів. Експерти зауважують, що покращити ситуацію можна лише завдяки співпраці центральної та місцевої влади.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю
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