У Міжнародний день захисту дітей Рогізківська бібліотека-філіал спільно з сільським будинком культури організували дитяче свято «Казковий світ дитинства».
Діти відповідали на запитання вікторини, брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах «Господарочка» та «Малюнок на асфальті», підібраними бібліотекарем Раїсою Федосієнко та художнім керівником СБК Юлією Приходько. Всі учасники отримали солодкі призи та море позитивних вражень. Свято завершила дитяча дискотека та флешмоб «Ми діти твої, Україно!»
«Радісна країна»
У Хотуницькій бібліотеці-філіалі Сновської ЦБС 1 червня відбулось свято дитинства «Радісна країна». Діти активно і старанно брали участь у різних іграх і конкурсах. Свято пройшло весело і цікаво. Роль казкової героїні Баби Яги на святі виконала учениця 11 класу Яна Процька. На завершення діти одержали солодкі подарунки.
Н. Авраменко, бібліотекар
Діти відповідали на запитання вікторини, брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах «Господарочка» та «Малюнок на асфальті», підібраними бібліотекарем Раїсою Федосієнко та художнім керівником СБК Юлією Приходько. Всі учасники отримали солодкі призи та море позитивних вражень. Свято завершила дитяча дискотека та флешмоб «Ми діти твої, Україно!»
«Радісна країна»
У Хотуницькій бібліотеці-філіалі Сновської ЦБС 1 червня відбулось свято дитинства «Радісна країна». Діти активно і старанно брали участь у різних іграх і конкурсах. Свято пройшло весело і цікаво. Роль казкової героїні Баби Яги на святі виконала учениця 11 класу Яна Процька. На завершення діти одержали солодкі подарунки.
Н. Авраменко, бібліотекар
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