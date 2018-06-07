Нові правила надання субсидії

З 1 травня 2018 року в Україні вступили в дію нові правила надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг
Для призначення субсидії на наступний період необхідно всім, хто її отримував в минулому періоді, і до цього часу не звернувся до управління, обов’язково подати довідку про склад сім`ї. Особисто мають прийти в управління соцзахисту і подати заяву та декларацію про доходи особи:
- у домогосподарствах яких є зареєстровані мешканці, але вони фактично не проживають;
- у яких члени сім’ї (чоловік, дружина та неповнолітні діти) зареєстровані за іншими адресами;
- у яких відсутні доходи або вони отримували середньомісячний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати.
Одночасно з цим попереджаємо, якщо субсидія вищезазначеним особам нарахується автоматично, але під час перевірки буде виявлена недостовірна інформація, субсидія припиняється за рішенням комісії з моменту її надання. А виплачені кошти по субсидії мають бути повернуті отримувачем до бюджету в повному обсязі.
У разі відсутності бажання оформляти субсидію на неопалювальний період, необхідно написати заяву-відмову.
Також нагадаємо, що з 1 травня субсидія не призначається:
- власникам квартир площею понад 120 кв. м або будинку – понад 200 кв. м (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);
- особам, які здійснили одноразову покупку або оплатили послуги вартістю понад 50 тисяч грн;
- власникам автомобілів, з дня випуску яких пройшло менше 5 років (виняток становлять мопеди або машини, видані соцорганами);
- боржникам з оплати житлово-комунальних послуг.
За більш детальною інформацією звертайтеся до управління соціального захисту населення або за тел. 2-13-65.
Управління соціального захисту населення РДА
Для призначення субсидії на наступний період необхідно всім, хто її отримував в минулому періоді, і до цього часу не звернувся до управління, обов’язково подати довідку про склад сім`ї. Особисто мають прийти в управління соцзахисту і подати заяву та декларацію про доходи особи:
- у домогосподарствах яких є зареєстровані мешканці, але вони фактично не проживають;
- у яких члени сім’ї (чоловік, дружина та неповнолітні діти) зареєстровані за іншими адресами;
- у яких відсутні доходи або вони отримували середньомісячний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати.
Одночасно з цим попереджаємо, якщо субсидія вищезазначеним особам нарахується автоматично, але під час перевірки буде виявлена недостовірна інформація, субсидія припиняється за рішенням комісії з моменту її надання. А виплачені кошти по субсидії мають бути повернуті отримувачем до бюджету в повному обсязі.
У разі відсутності бажання оформляти субсидію на неопалювальний період, необхідно написати заяву-відмову.
Також нагадаємо, що з 1 травня субсидія не призначається:
- власникам квартир площею понад 120 кв. м або будинку – понад 200 кв. м (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);
- особам, які здійснили одноразову покупку або оплатили послуги вартістю понад 50 тисяч грн;
- власникам автомобілів, з дня випуску яких пройшло менше 5 років (виняток становлять мопеди або машини, видані соцорганами);
- боржникам з оплати житлово-комунальних послуг.
За більш детальною інформацією звертайтеся до управління соціального захисту населення або за тел. 2-13-65.
Управління соціального захисту населення РДА
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