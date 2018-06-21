Рішення приймалися одностайно

Депутати голосували і за символіку, і за встановлення нових розмірів місцевих податків, і за те, щоб горілку вночі не продавали.
На двадцять другій сесії Сновської міської ради сьомого скликання, яка відбулася 15 червня, було розглянуто більше двох десятків питань. Кожне - по-своєму важливе й потрібне, кожне – попередньо опрацьоване на засіданнях профільних комісій. Комісій, які напередодні сесії об’єднували, проводячи спільні засідання, обговорюючи там всі нюанси, всі мотиви і доцільність прийняття чи відхилення того чи іншого рішення.
Через це, мабуть, сесія і пройшла швидко, і перелік винесених питань підтримано одноголосно.
Спочатку депутати затвердили декілька положень (про зміст, опис та порядок використання символів територіальної громади, про звання «Почесний громадянин Сновської ОТГ»), проголосували за перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2018 році, і за створення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації. Також була проголосована й ціла низка інших питань – про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету, про внесення змін до рішення Сновської міськради «Про міський бюджет», про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, про встановлення транспортного податку, збору за місця для паркування, туристичного збору, ставок та пільг із сплати земельного податку тощо. Окрім зазначеного, сновські депутати погодили питання видачі земельних ділянок та комунального напрямку.
Викликала інтригу ще одна сесійна ситуація: розгляд попереднього рішення виконкому «Про заборону торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у нічний час, але ніякого емоційного зриву від неї насправді не було. Вирішилося це питання тихо й мирно, з єдністю, за яку лише порадіти можна. Отже, вночі віднині в «АТБ» спиртного не купиш!
Провів сесію голова Олександр Медведьов, участь в ній взяли запрошені посадовці.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На двадцять другій сесії Сновської міської ради сьомого скликання, яка відбулася 15 червня, було розглянуто більше двох десятків питань. Кожне - по-своєму важливе й потрібне, кожне – попередньо опрацьоване на засіданнях профільних комісій. Комісій, які напередодні сесії об’єднували, проводячи спільні засідання, обговорюючи там всі нюанси, всі мотиви і доцільність прийняття чи відхилення того чи іншого рішення.
Через це, мабуть, сесія і пройшла швидко, і перелік винесених питань підтримано одноголосно.
Спочатку депутати затвердили декілька положень (про зміст, опис та порядок використання символів територіальної громади, про звання «Почесний громадянин Сновської ОТГ»), проголосували за перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2018 році, і за створення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації. Також була проголосована й ціла низка інших питань – про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету, про внесення змін до рішення Сновської міськради «Про міський бюджет», про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, про встановлення транспортного податку, збору за місця для паркування, туристичного збору, ставок та пільг із сплати земельного податку тощо. Окрім зазначеного, сновські депутати погодили питання видачі земельних ділянок та комунального напрямку.
Викликала інтригу ще одна сесійна ситуація: розгляд попереднього рішення виконкому «Про заборону торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у нічний час, але ніякого емоційного зриву від неї насправді не було. Вирішилося це питання тихо й мирно, з єдністю, за яку лише порадіти можна. Отже, вночі віднині в «АТБ» спиртного не купиш!
Провів сесію голова Олександр Медведьов, участь в ній взяли запрошені посадовці.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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