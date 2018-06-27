Служба "102"

15 червня до чергової частини з письмовою заявою звернувся житель с.Кучинівка з тим, що 14 червня у нього зник мобільний телефон марки «Мейзу м3 НОТЕ».
15 червня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в м.Сновськ вночі невідомі особи зламали двері та викрали газовий балон.
20 червня до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від мешканки м.Сновськ про те, що з її господарського приміщення зникли три алюмінієві карнизи.
21 червня надійшло повідомлення від жительки м.Сновськ про те, що з її подвір’я зник велосипед.
Безвісти зникла особа
21 червня до чергової частини Сновського ВП надійшло повідомлення від в.о. старасти с. Тур’я про те, що до неї звернувся місцевий житель та повідомив, що його мати Свириденко Валентина Іванівна, 06.11.1940 р.н., мешканка с.Тур’я, 20 червня о 5-ій год. поїхала на велосипеді в ліс по ягоди в с.Лука та й досі не повернулася. Була вдягнена в зелену спідницю, сіру вітровку та чорні колоші. Мобільного телефону нема.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП, майор поліції
15 червня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в м.Сновськ вночі невідомі особи зламали двері та викрали газовий балон.
20 червня до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від мешканки м.Сновськ про те, що з її господарського приміщення зникли три алюмінієві карнизи.
21 червня надійшло повідомлення від жительки м.Сновськ про те, що з її подвір’я зник велосипед.
Безвісти зникла особа
21 червня до чергової частини Сновського ВП надійшло повідомлення від в.о. старасти с. Тур’я про те, що до неї звернувся місцевий житель та повідомив, що його мати Свириденко Валентина Іванівна, 06.11.1940 р.н., мешканка с.Тур’я, 20 червня о 5-ій год. поїхала на велосипеді в ліс по ягоди в с.Лука та й досі не повернулася. Була вдягнена в зелену спідницю, сіру вітровку та чорні колоші. Мобільного телефону нема.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП, майор поліції
Комментариев нет:
Отправить комментарий