пятница, 15 июня 2018 г.

На варті нашого життя

День медичного працівника колективи первинної і вторинної ланок нашої лікарні зустрічають з почуттям виконаного обов’язку. У нинішні складні умови в державі та реформи медицини, вони роблять все,  щоб забезпечити  охорону  здоров’я населення на належному рівні.
І лікарі, і медичні сестри, і лаборанти,  фельдшери, молодші медичні працівники дуже відповідально ставляться до своїх обов’язків.
Два наші головні лікарі – Микола Куценко та Олена Шарпан.





Хотілося б, щоб ці люди відчули  гарний настрій і шану та повагу у суспільстві та державі, отримали  гідну зарплату, навіть преміювання. А не так, як наразі: перебувають в очікуванні мізерного авансу.
У всьому цивілізованому світі професія медичного працівника -  найпочесніша та високооплачувана. Адже від першого зойку до останнього подиху поряд з людиною знаходився лікар, даруючи людям здоров’я, віру та надію.
Дуже хочеться вірити, що в нашій країні незабаром  буде побудована нова ефективна система охорони здоров’я, система,  яка гарантуватиме  господарську автономію, лікарям – незалежність у прийнятті професійних рішень, належний соціальний  статус та рівень оплати праці. А пацієнтам  - якісну і доступну медичну допомогу. Її вони вперто чекають. У надії дочекатися! Хай допоможе всім Господь Бог!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На території Сновської громади в усіх ланках медгалузі трудиться 37 лікарів та 181 середній медичний працівник. Більше 20% громадян вже уклали угоди з сімейними лікарями,  терапевтами і педіатрами.
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)