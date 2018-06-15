На варті нашого життя

День медичного працівника колективи первинної і вторинної ланок нашої лікарні зустрічають з почуттям виконаного обов’язку. У нинішні складні умови в державі та реформи медицини, вони роблять все, щоб забезпечити охорону здоров’я населення на належному рівні.
І лікарі, і медичні сестри, і лаборанти, фельдшери, молодші медичні працівники дуже відповідально ставляться до своїх обов’язків.
Хотілося б, щоб ці люди відчули гарний настрій і шану та повагу у суспільстві та державі, отримали гідну зарплату, навіть преміювання. А не так, як наразі: перебувають в очікуванні мізерного авансу.
У всьому цивілізованому світі професія медичного працівника - найпочесніша та високооплачувана. Адже від першого зойку до останнього подиху поряд з людиною знаходився лікар, даруючи людям здоров’я, віру та надію.
Дуже хочеться вірити, що в нашій країні незабаром буде побудована нова ефективна система охорони здоров’я, система, яка гарантуватиме господарську автономію, лікарям – незалежність у прийнятті професійних рішень, належний соціальний статус та рівень оплати праці. А пацієнтам - якісну і доступну медичну допомогу. Її вони вперто чекають. У надії дочекатися! Хай допоможе всім Господь Бог!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На території Сновської громади в усіх ланках медгалузі трудиться 37 лікарів та 181 середній медичний працівник. Більше 20% громадян вже уклали угоди з сімейними лікарями, терапевтами і педіатрами.
І лікарі, і медичні сестри, і лаборанти, фельдшери, молодші медичні працівники дуже відповідально ставляться до своїх обов’язків.
Хотілося б, щоб ці люди відчули гарний настрій і шану та повагу у суспільстві та державі, отримали гідну зарплату, навіть преміювання. А не так, як наразі: перебувають в очікуванні мізерного авансу.
У всьому цивілізованому світі професія медичного працівника - найпочесніша та високооплачувана. Адже від першого зойку до останнього подиху поряд з людиною знаходився лікар, даруючи людям здоров’я, віру та надію.
Дуже хочеться вірити, що в нашій країні незабаром буде побудована нова ефективна система охорони здоров’я, система, яка гарантуватиме господарську автономію, лікарям – незалежність у прийнятті професійних рішень, належний соціальний статус та рівень оплати праці. А пацієнтам - якісну і доступну медичну допомогу. Її вони вперто чекають. У надії дочекатися! Хай допоможе всім Господь Бог!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На території Сновської громади в усіх ланках медгалузі трудиться 37 лікарів та 181 середній медичний працівник. Більше 20% громадян вже уклали угоди з сімейними лікарями, терапевтами і педіатрами.
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