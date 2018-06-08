Ставлення сновчан до «нових грошей»

У Нацбанку презентували нові обігові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу.
Вже з 27 квітня монети 1 та 2 гривні з’явилися в обігу у містах України, в тому числі і у Сновську. Запитуємо у сновчан, чи бачили та користувалися вони новими грошима, та як ставляться до подібних новацій?
Тетяна Яворська, м. Сновськ:
– Особисто я таких грошей ще не бачила, але думаю, що таке нововведення не погане. Оскільки з обігу вже вийшли і 1, і 2 копійки, то плутатися ніхто не буде.
Олена Костюченко, м. Сновськ:
– Новими монетами вже довелося користуватися. Як на мене, це жахливо. По-перше, незручно, бо їх легко сприйняти за одно- або двокопійчані монети. По-друге, вони псують гаманець, адже багато таких грошей до нього не покладеш. Та й взагалі, старі купюри мене повністю влаштовували. Поки що так і не зрозуміла, для чого ввели це нововведення.
Галина Заболотна, м. Сновськ:
– Новими грошима поки що не користувалася, але вже отримала ними решту в магазині АТБ. Спочатку навіть не зрозуміла, чому мені дали замість звичної паперової купюри якусь монетку. Лише потім касир пояснила, що то така гривня. Мені, як пенсіонеру, буде не зручно користуватися такими грошима та шукати ці копійчини у своєму гаманцю.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
Вже з 27 квітня монети 1 та 2 гривні з’явилися в обігу у містах України, в тому числі і у Сновську. Запитуємо у сновчан, чи бачили та користувалися вони новими грошима, та як ставляться до подібних новацій?
Тетяна Яворська, м. Сновськ:
– Особисто я таких грошей ще не бачила, але думаю, що таке нововведення не погане. Оскільки з обігу вже вийшли і 1, і 2 копійки, то плутатися ніхто не буде.
Олена Костюченко, м. Сновськ:
– Новими монетами вже довелося користуватися. Як на мене, це жахливо. По-перше, незручно, бо їх легко сприйняти за одно- або двокопійчані монети. По-друге, вони псують гаманець, адже багато таких грошей до нього не покладеш. Та й взагалі, старі купюри мене повністю влаштовували. Поки що так і не зрозуміла, для чого ввели це нововведення.
Галина Заболотна, м. Сновськ:
– Новими грошима поки що не користувалася, але вже отримала ними решту в магазині АТБ. Спочатку навіть не зрозуміла, чому мені дали замість звичної паперової купюри якусь монетку. Лише потім касир пояснила, що то така гривня. Мені, як пенсіонеру, буде не зручно користуватися такими грошима та шукати ці копійчини у своєму гаманцю.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
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