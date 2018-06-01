Сум прощання і радість зустрічі з майбутнім…

У школі-інтернаті
Останній дзвоник пролунав і у Сновській школі-інтернаті. Це свято було не лише для учнів та вчителів, але й тих людей, котрі завжди знаходяться поруч із цими дітьми, допомагають та піклуються про них.
Із солодощами та подарунками до інтернату завітали численні гості у складі керівників діючих у Сновську структур, які щирими словами вітали 86 вихованців із закінченням навчального року. Не обійшлося і без заслужених нагород за плідну працю для вчителів та вихователів інтернату. Подяки оголосили вчителю англійської мови Тетяні Боркун, вихователю Олені Аникієнко, педагогу-організатору Надії Левчановській, помічнику вихователя Раїсі Куценко. Почесною грамотою нагородили Світлану Бригунець.
Учні школи-інтернату активно брали участь у районному та обласному конкурсах «Поліція для дітей», за що були нагороджені дипломами та солодкими подарунками старшим лейтенантом поліції Наталією Лисенко. Свої нагороди отримали Андрій Бабасьов, Дмитро Максименко, Юлія Потапейко, Діана Музичук.
Пишається школа і своїми відмінниками у навчанні: Олесею Дворник, Дмитром Клюєм, Вікторією Клюй, Анною Потапуко, Євгеном Неліним та Евеліною Ященко.
Радісним і сумним водночас це свято стало для 11 випускників дев’ятого класу, для яких шкільне свято в стінах закладу стало останнім.
Здійснити мрії, досягти в житті намічених цілей, за будь-яких обставин не втрачати своєї людяності від усієї душі зичила випускникам в.о. директора Яна Тютюнник.
Зворушували своєю наївністю та невпевненістю присвячені випускникам настанови від першокласників, душевне виконання музичних творів та танцювальних номерів.
Привертали увагу щирі дитячі усмішки та грайливий настрій, адже попереду такі довгоочікувані літні канікули, які обіцяють бути насиченими та цікавими.
Останній дзвоник пролунав і у Сновській школі-інтернаті. Це свято було не лише для учнів та вчителів, але й тих людей, котрі завжди знаходяться поруч із цими дітьми, допомагають та піклуються про них.
Із солодощами та подарунками до інтернату завітали численні гості у складі керівників діючих у Сновську структур, які щирими словами вітали 86 вихованців із закінченням навчального року. Не обійшлося і без заслужених нагород за плідну працю для вчителів та вихователів інтернату. Подяки оголосили вчителю англійської мови Тетяні Боркун, вихователю Олені Аникієнко, педагогу-організатору Надії Левчановській, помічнику вихователя Раїсі Куценко. Почесною грамотою нагородили Світлану Бригунець.
Учні школи-інтернату активно брали участь у районному та обласному конкурсах «Поліція для дітей», за що були нагороджені дипломами та солодкими подарунками старшим лейтенантом поліції Наталією Лисенко. Свої нагороди отримали Андрій Бабасьов, Дмитро Максименко, Юлія Потапейко, Діана Музичук.
Пишається школа і своїми відмінниками у навчанні: Олесею Дворник, Дмитром Клюєм, Вікторією Клюй, Анною Потапуко, Євгеном Неліним та Евеліною Ященко.
Радісним і сумним водночас це свято стало для 11 випускників дев’ятого класу, для яких шкільне свято в стінах закладу стало останнім.
Здійснити мрії, досягти в житті намічених цілей, за будь-яких обставин не втрачати своєї людяності від усієї душі зичила випускникам в.о. директора Яна Тютюнник.
Зворушували своєю наївністю та невпевненістю присвячені випускникам настанови від першокласників, душевне виконання музичних творів та танцювальних номерів.
Привертали увагу щирі дитячі усмішки та грайливий настрій, адже попереду такі довгоочікувані літні канікули, які обіцяють бути насиченими та цікавими.
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