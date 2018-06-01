Сум прощання і радість зустрічі з майбутнім…

У ЗОШ № 1
На свято Останнього дзвоника до Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 завітав голова облради Ігор Вдовенко разом з міським головою Олександром Медведьовим.
Звертаючись до педагогічного та учнівського колективів закладу, де Ігор Станіславович свого часу сам здобував знання і розпочинав педагогічний шлях, він привітав присутніх зі святом, побажав вихованцям школи гарно і змістовно відпочити влітку, а цьогорічним випускникам – зробити правильний вибір у житті та вступити до омріяного ВНЗ.
З нагоди свята очільник обласної ради подарував колективу закладу ноутбук. За багаторічну сумлінні працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді Ігор Вдовенко оголосив подяки директору школи Володимиру Желію та вчителю Наталії Мохневій (вона також отримала Почесну грамоту від Сновської міської ради). Почесні грамоти і відзнаки облради вручено педагогам Аллі Єрмоленко (на фото) та Ірині Павленко.
Відділ інформаційного забезпечення та зв`язків з громадськістю
виконавчого апарату обласної ради
Фото Олени Батюк
На свято Останнього дзвоника до Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 завітав голова облради Ігор Вдовенко разом з міським головою Олександром Медведьовим.
Звертаючись до педагогічного та учнівського колективів закладу, де Ігор Станіславович свого часу сам здобував знання і розпочинав педагогічний шлях, він привітав присутніх зі святом, побажав вихованцям школи гарно і змістовно відпочити влітку, а цьогорічним випускникам – зробити правильний вибір у житті та вступити до омріяного ВНЗ.
З нагоди свята очільник обласної ради подарував колективу закладу ноутбук. За багаторічну сумлінні працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді Ігор Вдовенко оголосив подяки директору школи Володимиру Желію та вчителю Наталії Мохневій (вона також отримала Почесну грамоту від Сновської міської ради). Почесні грамоти і відзнаки облради вручено педагогам Аллі Єрмоленко (на фото) та Ірині Павленко.
Відділ інформаційного забезпечення та зв`язків з громадськістю
виконавчого апарату обласної ради
Фото Олени Батюк
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