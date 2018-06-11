понедельник, 11 июня 2018 г.

Пожежа

Третього  червня о 18 год. 44 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло  повідомлення  про  пожежу  житлового будинку в с.Кучинівка по вул. Кошового. Власник - 1990 р.н.  Займання виникло в  житловій кімнаті  площею 5 х 6 м кв.

Ймовірна причина  –  підпал. Вогнем знищено 4 вікна, пошкоджено стіни, перекриття та підлогу по всій площі житлової кімнати. На гасіння  залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
Завдяки вчасному виявленню та сповіщенню про пожежу, оперативним та тактично грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Автор: на
Ярлыки:

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