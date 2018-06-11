Третього червня о 18 год. 44 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с.Кучинівка по вул. Кошового. Власник - 1990 р.н. Займання виникло в житловій кімнаті площею 5 х 6 м кв.
Ймовірна причина – підпал. Вогнем знищено 4 вікна, пошкоджено стіни, перекриття та підлогу по всій площі житлової кімнати. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
Завдяки вчасному виявленню та сповіщенню про пожежу, оперативним та тактично грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Ймовірна причина – підпал. Вогнем знищено 4 вікна, пошкоджено стіни, перекриття та підлогу по всій площі житлової кімнати. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
Завдяки вчасному виявленню та сповіщенню про пожежу, оперативним та тактично грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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