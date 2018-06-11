СЛУЖБА "102"

19 травня з письмовою заявою звернувся гр. Ю. про те, що його неповнолітньому сину гр. К. завдано тілесних ушкоджень. 19 травня від медичної сестри Сновської ЦРЛ надійшло повідомлення про те, що до Сновської ЦРЛ звернувся гр. Т. з діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома кулевої дуги справа; та гр. К. з діагнозом – забій м`яких тканин голови, обличчя, забій правого колінного суглобу. Відомості внесені до ЄРДР. Проводиться досудове розслідування.
27 травня надійшло повідомлення про те, що в м.Сновськ виявили зникнення кришок гальмівних букс на вагонах, виключених із інвентаризації.
28 травня жителька Сновська повідомила, що невідомі особи викрали телефон «Нокіа».
28 травня надійшло повідомлення від жителя с.Нові Боровичі про те, що невідомі в нічний період викрали його автомобіль ВАЗ-2106. Їздивши по селу, розбили його і залишили біля двору заявника.
30 травня надійшло повідомлення від жительки с.Сновське про те, що дівчина викрала у неї розсаду та посадила у себе на городі.
О.САЛАТА, заступник начальника Сновського ВП, майор поліції
27 травня надійшло повідомлення про те, що в м.Сновськ виявили зникнення кришок гальмівних букс на вагонах, виключених із інвентаризації.
28 травня жителька Сновська повідомила, що невідомі особи викрали телефон «Нокіа».
28 травня надійшло повідомлення від жителя с.Нові Боровичі про те, що невідомі в нічний період викрали його автомобіль ВАЗ-2106. Їздивши по селу, розбили його і залишили біля двору заявника.
30 травня надійшло повідомлення від жительки с.Сновське про те, що дівчина викрала у неї розсаду та посадила у себе на городі.
О.САЛАТА, заступник начальника Сновського ВП, майор поліції
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