Нові купюри в 1000 гривень вже надруковані

Незабаром в Україні буде презентовано нову купюру номіналом 1000 гривень. Солідну банкноту вже віддрукували.
На ній зображений відомий письменник Пантелеймон Куліш.
Між тим, джерело УНН повідомило, що було декілька варіантів оформлення банкоти, серед яких – зображення лідера ОУН Степана Бандери та академіка Володимира Вернадського.
Пройшов варіант з Пантелеймоном Кулішем.
Отже, чекаємо введення в обіг цієї красуні-купюри, а її плюсом вже є те, що менше місця в гаманці серед п’ятірок і десяток займатиме. Власне, що наразі за них купиш?
Олена КОМПАНЕЦЬ
На ній зображений відомий письменник Пантелеймон Куліш.
Між тим, джерело УНН повідомило, що було декілька варіантів оформлення банкоти, серед яких – зображення лідера ОУН Степана Бандери та академіка Володимира Вернадського.
Пройшов варіант з Пантелеймоном Кулішем.
Отже, чекаємо введення в обіг цієї красуні-купюри, а її плюсом вже є те, що менше місця в гаманці серед п’ятірок і десяток займатиме. Власне, що наразі за них купиш?
Олена КОМПАНЕЦЬ
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