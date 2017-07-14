А після Петра зозуля не кує…

12 липня – День апостолів Петра та Павла. Раніше до нього готувалися як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали подвір’я. В цей день жінки рвали трави, що мають жовтий цвіт, і годували ними корів: «щоб жовте молоко було». Після Петра розпочиналися жнива.
Сторожили вважали добрим знаком, коли свято Петра-Павла припадало на середу, тоді слід було чекати гарного року.
Святий Петро - покровитель пастухів. У нього і батіг був. Згадайте високі з ніжними блакитними квітами стебла цикорію – в Україні його називають «Петровим батогом».
У це свято рибалки молилися про успіх в рибній ловлі святому Петру, який вважається покровителем рибалок. Апостолу Павлу молилися про процвітання бізнесу. А апостолу Петру – про благополуччя та здоров’я.
Дівчата в цей день гадали на свого обранця. Збирали дванадцять різних рослин, клали їх під подушку, закривши очі, кажучи: «Дванадцять трав з різних полів, дванадцять юнаків! Хто суджений-ряджений, мені покажися і на мене подивися!» Вважалося: хто в ніч на Петра-Павла не спатиме, той щасливим і здоровим весь рік буде.
Після Петра вже переставала кувати зозуля. Почути її вважалось лихим знаком, це віщувало нещасливий рік.
Народні прикмети:
Якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий.
Як іде на Петра дощ, то буде гнити картопля.
Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.
Петрів день – це верхівка літа, з моменту якої настає 40 жарких днів.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Сторожили вважали добрим знаком, коли свято Петра-Павла припадало на середу, тоді слід було чекати гарного року.
Святий Петро - покровитель пастухів. У нього і батіг був. Згадайте високі з ніжними блакитними квітами стебла цикорію – в Україні його називають «Петровим батогом».
У це свято рибалки молилися про успіх в рибній ловлі святому Петру, який вважається покровителем рибалок. Апостолу Павлу молилися про процвітання бізнесу. А апостолу Петру – про благополуччя та здоров’я.
Дівчата в цей день гадали на свого обранця. Збирали дванадцять різних рослин, клали їх під подушку, закривши очі, кажучи: «Дванадцять трав з різних полів, дванадцять юнаків! Хто суджений-ряджений, мені покажися і на мене подивися!» Вважалося: хто в ніч на Петра-Павла не спатиме, той щасливим і здоровим весь рік буде.
Після Петра вже переставала кувати зозуля. Почути її вважалось лихим знаком, це віщувало нещасливий рік.
Народні прикмети:
Якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий.
Як іде на Петра дощ, то буде гнити картопля.
Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.
Петрів день – це верхівка літа, з моменту якої настає 40 жарких днів.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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