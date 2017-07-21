Горить трава, горять угіддя

Працівниками Сновського районного сектора Управління ДСНС у Чернігівській області разом з органами місцевого самоврядування та державного контролю у галузі охорони навколишнього середовища та працівниками лісгоспів на минулому тижні проведено спільні рейдові перевірки в екосистемах. У ході перевірок було виявлено та ліквідовано пожежу торфовища поблизу с.Стара Рудня на площі 0,2 га, також було виявлено займання сухої трави поблизу с.Нові Боровичі площею близько 1 га, дані пожежі були виявлені на ранніх стадіях, тому значних матеріальних збитків не завдано.
З метою недопущення пожеж звертаємось до населення з проханням дотримуватися вимог Законів України «Про охорону атмосферного повітря», “Про охорону навколишнього природного середовища” та правил пожежної безпеки. Це дозволить вам не стати винуватцем пожежі, уникнути зайвих матеріальних втрат та не спричинити загрозу власному життю й безпеці оточуючих вас людей.
А.ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС У ДСНС України
у Чернігівській області
З метою недопущення пожеж звертаємось до населення з проханням дотримуватися вимог Законів України «Про охорону атмосферного повітря», “Про охорону навколишнього природного середовища” та правил пожежної безпеки. Це дозволить вам не стати винуватцем пожежі, уникнути зайвих матеріальних втрат та не спричинити загрозу власному життю й безпеці оточуючих вас людей.
А.ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС У ДСНС України
у Чернігівській області
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