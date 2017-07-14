У Чернігівському онкодиспансері з’явиться новий корпус із сучасним обладнанням

Меморандум про наміри зі співробітництва між Чернігівською ОДА, обласною радою, Чернігівською міськрадою і народними депутатами України щодо сприяння забезпечення високовартісним медичним обладнанням (лінійним прискорювачем) КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» підписано.
Документ своїми підписами скріпила ціла низка посадовців різних гілок влади: голова ОДА В.Куліч, заступник голови облради В.Мельничук, міський голова Чернігова В.Атрошенко, народні депутати О.Ляшко, В.Давиденко, А.Євлахов, А.Романова, С.Березенко, М.Микитась, О.Кодола, О.Купрієнко, В.Амельченко, О.Черненко та О.Дмитренко.
Вартість проекту – більше 100 мільйонів гривень. З них обласний бюджет надає 17 мільйонів гривень, 40 мільйонів – з Фонду регіонального розвитку, 10 мільйонів – міська рада. Очікується, що долучаються народні депутати від Чернігівщини коштами соціально-економічного розвитку. Також у будівництві нового корпусу бере участь кожна громада, кожен район Чернігівщини в межах можливостей – від 100 до 200 тисяч. Наша, Сновська, схоже, теж до цієї події долучиться.
Документ своїми підписами скріпила ціла низка посадовців різних гілок влади: голова ОДА В.Куліч, заступник голови облради В.Мельничук, міський голова Чернігова В.Атрошенко, народні депутати О.Ляшко, В.Давиденко, А.Євлахов, А.Романова, С.Березенко, М.Микитась, О.Кодола, О.Купрієнко, В.Амельченко, О.Черненко та О.Дмитренко.
Вартість проекту – більше 100 мільйонів гривень. З них обласний бюджет надає 17 мільйонів гривень, 40 мільйонів – з Фонду регіонального розвитку, 10 мільйонів – міська рада. Очікується, що долучаються народні депутати від Чернігівщини коштами соціально-економічного розвитку. Також у будівництві нового корпусу бере участь кожна громада, кожен район Чернігівщини в межах можливостей – від 100 до 200 тисяч. Наша, Сновська, схоже, теж до цієї події долучиться.
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