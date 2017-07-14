Пляжний футбол

8 липня розпочався відкритий турнір у Сновську з пляжного футболу.
В ньому беруть участь 6 команд: ДЮСШ (м.Сновськ), «Тайм» (м.Сновськ), «Чайки» (м.Сновськ), «Щимель» (Сновський р-н) , «Ветеран» (м.Городня), «Витязь» (м.Сновськ).
Перші результати ігор такі: ДЮСШ (м.Сновськ): «Чайки» (м.Сновськ) – 2:2, «Тайм» (м.Сновськ): «Щимель» (Сновський р-н) – 4:0, «Чайки» (м.Сновськ): «Витязь» (м.Сновськ) – 1:3, «Ветеран» (м.Городня): ДЮСШ (м.Сновськ) – 3:2, «Ветеран» (м.Городня):«Щимель» (Сновський р-н) – 3:1.
Змагання проводяться міською федерацією футболу щосуботи з 10-00 на міському пляжі. Запрошуємо всіх вболівальників підтримати футболістів.
Роман ГРИЦЮК, президент федерації футболу м.Сновськ.
В ньому беруть участь 6 команд: ДЮСШ (м.Сновськ), «Тайм» (м.Сновськ), «Чайки» (м.Сновськ), «Щимель» (Сновський р-н) , «Ветеран» (м.Городня), «Витязь» (м.Сновськ).
Перші результати ігор такі: ДЮСШ (м.Сновськ): «Чайки» (м.Сновськ) – 2:2, «Тайм» (м.Сновськ): «Щимель» (Сновський р-н) – 4:0, «Чайки» (м.Сновськ): «Витязь» (м.Сновськ) – 1:3, «Ветеран» (м.Городня): ДЮСШ (м.Сновськ) – 3:2, «Ветеран» (м.Городня):«Щимель» (Сновський р-н) – 3:1.
Змагання проводяться міською федерацією футболу щосуботи з 10-00 на міському пляжі. Запрошуємо всіх вболівальників підтримати футболістів.
Роман ГРИЦЮК, президент федерації футболу м.Сновськ.
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