Сесія міськради

16 депутатів із 26 зібралися на XIX сесію Сновської міської ради восьмого скликання. Та, незважаючи на низку вільних місць, ця сесія стала доволі результативною і нерутинною.
Провів зібрання міський голова Олександр Медведьов. Участь в ньому взяли голова РДА Валерій Радібеда, помічник-консультант народного депутата України Анатолія Євлахова Вадим Сергійко, представники апаратів міськвиконкому та РДА, деякі в.о. старост, інші запрошені.
Всього сесія розглянула більше 30 питань порядку денного, прийнявши відповідні рішення.
Почалося все, як завше, зі звучання Державного гімну, після чого місцевим обранцям було урочисто вручено нові посвідчення. Щоправда, чомусь без значків. А далі йшлося і про місцеві податки та збори, ставки плати за землю на 2018 рік, про внесення змін до рішення від 17.01.2017 р. «Про міський бюджет на 2017 рік», затвердження різних положень регуляторних актів, внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міськради на поточний рік, зміни до програми організації та проведення громадських робіт, зміни до положення про старосту села. Власне, якщо говорити про старост, то і змін тих прийняли, як «кіт наплакав» - про сприяння виконання вимог ст.38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», взаємозаміщення повноважень та виконання завдань між в.о. старост Сновської міської ради на період їх відпустки чи тимчасової відсутності. Точнішою мовою це виглядатиме так: якщо у відпустку піде в.о. старости Тихонович Анатолій Бондаренко, його може замінити Сергій Супруненко з Гути Студенецької чи Роман Циганок із Софіївки. І так далі – по селах, що межують.
Трохи пополемізували депутати в моменти, коли черга дійшла до розгляду питань про призупинення діяльності Смяцької школи, припинення діяльності таких закладів культури, як Гутостуденецька бібліотека, Гвоздиківський й Михайлівський клуби, ліквідацію комунальної організації «Щорський міський парк культури і відпочинку», тобто гідропарк. Що далі буде в гідропарку, побачимо, наразі ж триватимуть усі документальні процедури, описи.
І під «занавіс» сесія прийняла рішення про преміювання в І півріччі 2017 р. міського голови та його головної команди. Розмір премії коливатиметься до 100%, що у порівнянні з сусідніми, корюківськими витратами, є доволі економним варіантом.
Хоча про економію загалом говорити важко. Тим паче, коли надворі літо і спека. Навіть у сесійній залі депутати ледь вдихали і видихали...
Олена КОМПАНЕЦЬ
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P.S. Рідних сновчан хочеться заспокоїти тим, що за сесійною ініціативою незабаром розглядитиметься така важлива ситуація, як відсутність «цілодобової» аптеки. Олександр Олександрович Медведьов обіцяв зібрати докупи всіх представників фармацевтичної галузі громади і «поговорити» з ними про це серйозно.
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