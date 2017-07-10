Відключення аналогового телебачення переноситься на рік

Повністю перейти на цифрове ефірне телемовлення в Україні планувалося ще 1 січня 2016 року. Потім цю дату відтермінували до 30 червня цього року. Але відключення, як бачимо, так і не відбулося, бо не виконано всі умови для переходу на цифрове ТБ.
Досі не вся Україна покрита цифровим сигналом. Наприклад, Чернігівщина за офіційними даними - всього на 95%, але насправді значно менше. Особливо це помітно у прикордонних районах. Зате там чітко приймається цифровий сигнал з Російської Федерації та Республіки Білорусь, що підриває інформаційну безпеку країни.
Не всі мешканці України забезпечені телетюнерами для прийому цифрового сигналу (коштують найдешевші від 320 грн). Крім того, відключення аналогового телебачення унеможливить трансляцію телепередач місцевих ефірних компаній, які зараз не мають цифрових ліцензій. Серед них - телекомпанія «Новий Чернігів».
Зважаючи на всі проблеми, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 29 червня ц.р. погодила проект постанови Кабміну, який передбачає перенесення вимкнення аналогового телебачення на 30 червня 2018 року. Першими з такою пропозицією виступили медіагрупи «1+1 медіа» та «Інтер».
Лариса МАРТИНЕНКО
За офіційними даними департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської ОДА:
Покриття області сигналом цифрового телебачення мультиплексів МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 здійснюється передавачами, розміщеними у містах Чернігів, Бахмач, Прилуки, Ніжин, Бобровиця та смт Холми, а також у Шостці Сумської області. Безпосередньо передавальне обладнання належить ТОВ «Зеонбуд» як оператору цифрової багатоканальної телемережі та обслуговується фахівцями Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.
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