З 1 по 7 серпня жіночою консультацією, дитячим та гінекологічним відділеннями ЦРЛ у Сновську проводитиметься тиждень підтримки грудного вигодовування дітей.
Для цього розроблено відповідний план заходів. Всім вагітним, які стають на облік, проводять консультацію про переваги грудного вигодовування немовлят, особливо на першому та
другому році життя. Адже це запорука міцного імунітету дитини, зменшення кількості її захворюваності. Розповідають, як потрібно харчуватися матерям в період годування груддю, як дотримуватися гігієни і уберегтися від захворювання на мастит тощо.
У Сновській ЦРЛ систематично проводяться навчання медперсоналу щодо впровадження політики грудного вигодовування. До речі, у нашій лікарні повністю відсутня реклама замінників штучного молока. Водночас навчають вагітних, породіль та членів їхніх родин годувати дитину з ложечки, шприца, чашечки або зонда у разі медичних показань. Під час вагітності жінки мають можливість проходити спільно з партнерами навчання на базі «Школи відповідального батьківства», що діє при ЦРЛ.
Основні правила грудного
вигодовування:
1. Важливе перше прикладання новонародженого до грудей матері у першу годину після пологів.
2. Годувати до 6-ти місяців дитину виключно грудним молоком, без додаткових прикормів і допивання з пляшечок через соску чи будь-яким іншим способом.
3. Постійне перебування разом матері й дитини у палаті пологового відділення.
4. Тривалість і частоту годування регулює дитина: прикладати до грудей немовля треба на його вимогу як вдень, так і вночі.
5. Не варто прикладати дитину до другої молочної залози, якщо вона не висмоктала першу, бо немовля недоотримає «пізнього» жирного молока.
6. Не треба мити соски перед годуванням і після, бо це призведе до утворення тріщин на них. Навколо ореоли є спеціальні залози, які виробляють бактерицидну змазку. Вона захищає сосок від травми. Мити груди треба тоді, коли приймаєте душ.
7. Не треба зціджувати решту молока з грудей після годування. Через 2-3 тижні після пологів при правильно організованому годуванні молока вироблятиметься стільки, скільки необхідно дитині.
8. Повна відмова від сосок, пустушок чи інших предметів, які імітують материнські груди.
9. Годувати дитину груддю можна до 2,5 року, так вона отримає унікальний захист для свого організму.
Людмила ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
районний акушер гінекологічної служби
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