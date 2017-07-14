Надія Дятел, начальник агропромвідділу РДА: «Сновщина має потенціал для розвитку аграрного сектора»

Підсумки роботи галузі сільського господарства району
за січень-червень 2017 року
Рослинництво
Станом на 1.07.2017 р. на території нашого району працює 25 сільськогосподарських формувань (включаючи 11 фермерських господарств).
Під урожай цього року посівна площа по сільськогосподарських підприємствах складає 23688 га, що на 110% більше проти минулого року. Зернові та зернобобові культури займають 15408 га (109% до минулого року). Сільськогосподарськими підприємствами району комплекс весняно-польових робіт проведено в оптимальні терміни з дотриманням технологічних вимог. Ярі зернові та зернобобові культури посіяні не нижче другої репродукції на 100% площ. Збільшено проти минулого року площі посіву під озиму пшеницю (123%), озиме жито (143%), горох (394%), овес (115%), кукурудзу на зерно (113%), гречку (528).
Вжиті заходи щодо збереження та підвищення родючості ґрунтів. Внесено мінеральних добрив 2904 т діючої речовини, що становить 123 кг д.р./га (що більше проти минулого року на 23 кг/га д.р.(123%), сою (115%).
У галузі рослинництва основна робота і надалі буде направлена на виконання заходів по збереженню та підвищенню родючості ґрунтів, покращенню стану справ в насінництві зернових та зернобобових культур, багаторічних трав та забезпеченню тваринництва високоякісними кормами.
Тваринництво
Наразі у сільськогосподарських підприємствах налічується 1348 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 628 голів, 26718 голів птиці, відповідно, 99%, 87% та 99% до минулого року. За шість місяців 2017 року надоєно 1099,6 т молока, що на 14% менше, ніж в минулому році. У 2015 році ПСП «Яна Плюс» закупило нетелів червоно- та чорно-рябої молочних порід. Молодняк перспективний. У цьому господарстві за минулий рік надій молока на корову на початок року склав 6507 кг (197% до 2015 р.), районний показник – 3367 кг(135% до 2015 р.). За перше півріччя в маточне стадо району ввели 86 голів (14%). Це перспектива на нарощування продуктивності, омолодження стада.
Надій молока на корову на початок року становить 1926 кг (104% до 2016 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 482 грами (101%).
Всього за шість місяців вирощено м’яса худоби та птиці 142,3 т (це 106% проти відповідного періоду минулого року), вироблено валової продукції тваринництва на 4354,2 тисячі гривень (67%).
З метою недопущення в подальшому зменшення поголів’я худоби, в першу чергу маточного, встановлено контроль за відтворенням поголів’я.
З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними сільськогосподарських підприємств укладено 5813 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 8221,5 тис.грн орендної плати, що становить 4,6% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 липня вже виплачено 5% від нарахованої орендної плати.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за 6 місяців становить 5336 гривень, що на 2136 гривень більше за законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати.
За оперативними даними сільськогосподарських підприємств заборгованості із виплати заробітної плати нема.
За шість місяців 2017 року сільгосппідприємства придбали 36 одиниць різноманітної техніки на суму 10,5 млн. грн.
за січень-червень 2017 року
Рослинництво
Станом на 1.07.2017 р. на території нашого району працює 25 сільськогосподарських формувань (включаючи 11 фермерських господарств).
Під урожай цього року посівна площа по сільськогосподарських підприємствах складає 23688 га, що на 110% більше проти минулого року. Зернові та зернобобові культури займають 15408 га (109% до минулого року). Сільськогосподарськими підприємствами району комплекс весняно-польових робіт проведено в оптимальні терміни з дотриманням технологічних вимог. Ярі зернові та зернобобові культури посіяні не нижче другої репродукції на 100% площ. Збільшено проти минулого року площі посіву під озиму пшеницю (123%), озиме жито (143%), горох (394%), овес (115%), кукурудзу на зерно (113%), гречку (528).
Вжиті заходи щодо збереження та підвищення родючості ґрунтів. Внесено мінеральних добрив 2904 т діючої речовини, що становить 123 кг д.р./га (що більше проти минулого року на 23 кг/га д.р.(123%), сою (115%).
У галузі рослинництва основна робота і надалі буде направлена на виконання заходів по збереженню та підвищенню родючості ґрунтів, покращенню стану справ в насінництві зернових та зернобобових культур, багаторічних трав та забезпеченню тваринництва високоякісними кормами.
Тваринництво
Наразі у сільськогосподарських підприємствах налічується 1348 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 628 голів, 26718 голів птиці, відповідно, 99%, 87% та 99% до минулого року. За шість місяців 2017 року надоєно 1099,6 т молока, що на 14% менше, ніж в минулому році. У 2015 році ПСП «Яна Плюс» закупило нетелів червоно- та чорно-рябої молочних порід. Молодняк перспективний. У цьому господарстві за минулий рік надій молока на корову на початок року склав 6507 кг (197% до 2015 р.), районний показник – 3367 кг(135% до 2015 р.). За перше півріччя в маточне стадо району ввели 86 голів (14%). Це перспектива на нарощування продуктивності, омолодження стада.
Надій молока на корову на початок року становить 1926 кг (104% до 2016 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 482 грами (101%).
Всього за шість місяців вирощено м’яса худоби та птиці 142,3 т (це 106% проти відповідного періоду минулого року), вироблено валової продукції тваринництва на 4354,2 тисячі гривень (67%).
З метою недопущення в подальшому зменшення поголів’я худоби, в першу чергу маточного, встановлено контроль за відтворенням поголів’я.
З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними сільськогосподарських підприємств укладено 5813 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 8221,5 тис.грн орендної плати, що становить 4,6% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 липня вже виплачено 5% від нарахованої орендної плати.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за 6 місяців становить 5336 гривень, що на 2136 гривень більше за законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати.
За оперативними даними сільськогосподарських підприємств заборгованості із виплати заробітної плати нема.
За шість місяців 2017 року сільгосппідприємства придбали 36 одиниць різноманітної техніки на суму 10,5 млн. грн.
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