Під навісом колишньої автостанції встановили лавочки

Гарні, дерев’яні місця для сидіння нарешті облаштовано на території колишньої автостанції. Люди цей крок мерії оцінили позитивно і вже облюбували новинку.
Тепер їм значно легше чекати заїжджих автобусів, є куди присісти й де поставити валізи. Щоправда, лавочок не так вже й багато – всього дві...
Загалом же наше майбутнє (можливо!) розвиватиметься подібним чином: потрібного транспорту пасажирам доведется чекати у приміщенні залізничної станції. Поблизу неї, ймовірно, все, що їде, й зупинятиметься.
Олена
КОМПАНЕЦЬ
Тепер їм значно легше чекати заїжджих автобусів, є куди присісти й де поставити валізи. Щоправда, лавочок не так вже й багато – всього дві...
Загалом же наше майбутнє (можливо!) розвиватиметься подібним чином: потрібного транспорту пасажирам доведется чекати у приміщенні залізничної станції. Поблизу неї, ймовірно, все, що їде, й зупинятиметься.
Олена
КОМПАНЕЦЬ
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