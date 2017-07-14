пятница, 14 июля 2017 г.

Під навісом колишньої автостанції встановили лавочки

Гарні, дерев’яні місця для сидіння нарешті облаштовано на території колишньої автостанції. Люди цей крок мерії оцінили позитивно і вже облюбували новинку.
Тепер їм значно легше чекати  заїжджих автобусів, є куди присісти й де поставити валізи. Щоправда, лавочок не так вже й багато – всього дві...
Загалом же наше майбутнє (можливо!) розвиватиметься подібним чином:  потрібного транспорту пасажирам доведется чекати у приміщенні залізничної станції. Поблизу неї, ймовірно, все, що їде, й зупинятиметься.
Олена
КОМПАНЕЦЬ
Автор: на

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