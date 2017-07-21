Захист Батьківщини – справа честі

Сновський районний військовий комісаріат нагадує громадянам про можливість проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах України. Військова служба за контрактом – це високе грошове забезпечення
(для солдата першого року служби – від 7000 гривень), соціальний пакет та можливість кар’єрного росту. А для тих громадян, які бажають проходити службу у військовому резерві, інформуємо, що державною програмою розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року визначено завдання щодо комплектування Збройних Сил резервістами організаційного ядра загонів оборони, які уклали контракти на проходження служби у військовому резерві. Відповідний контракт гарантує призов резервістів, під час оголошення рішення про мобілізацію, виключно до тієї військової частини (або загону оборони), з якою він уклав контракт.
М.ХОМЧУК, т.в.о. військового комісара Сновського районного військового комісаріату
(для солдата першого року служби – від 7000 гривень), соціальний пакет та можливість кар’єрного росту. А для тих громадян, які бажають проходити службу у військовому резерві, інформуємо, що державною програмою розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року визначено завдання щодо комплектування Збройних Сил резервістами організаційного ядра загонів оборони, які уклали контракти на проходження служби у військовому резерві. Відповідний контракт гарантує призов резервістів, під час оголошення рішення про мобілізацію, виключно до тієї військової частини (або загону оборони), з якою він уклав контракт.
М.ХОМЧУК, т.в.о. військового комісара Сновського районного військового комісаріату
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