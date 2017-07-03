Закінчився черговий навчальний рік

|Гімназистка Катерина Зінченко єдина
в цьому році серед однокласників
отримала медаль - «срібну».
- Загалом у Сновському районі вісім навчальних закладів-«одинадцятирічок». Але випускні вечори відбулися в шести, бо в міській школи №2 та Рогізківському комплексі «школа-сад» цього разу одинадцятикласників не було. (На ситуацію впливають не надто оптимістичні демографічні показники). Найбільший випускний клас був у міській школі №1. Трохи меншим виявилося
представництво гімназистів – 15. У Кучинівці на дорогу дорослого життя вийшли 6 учорашніх школярів, у Нових Боровичах – 10, у Петрівці – 9, а найбільше з-поміж сільських навчальних закладів у Тихоновичах – 13.
Ведучи мову про найкращих учнів, спочатку варто зазначити: попередньо прогнозувалося, що серед випускників Сновщини налічуватиметься п’ять володарів золотих медалей і один – срібної. Однак у підсумку цей рік вийшов абсолютно «срібним». В активі міської школи №1 та Новоборовицької – по дві такі нагороди, а гімназії – одна. До речі, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань четверо учнів гімназії отримали по 11 балів, причому Катерина Зінченко – відразу з трьох предметів. У міській школі №1 аналогічно високими оцінками відзначилися теж четверо учнів. Найвищого ж показника – 12 балів з історії України – досяг Денис Мосін. У Новоборовицькій шкоді дві дівчини (й обидві – на ім’я Анастасія) також продемонстрували свої високі знання, гідні оцінки в 11 балів.
На наступний навчальний рік у закладах освіти нашого району налічуватиметься 134 випускники. Натомість першокласників плануємо набрати 225.
Фото з Інтернету
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