пятница, 14 июля 2017 г.

Проекти написані! Гроші – в дорозі!

Про анонсовані мільйони
Наприкінці  червня Комітет Верховної Ради з питань  бюджету погодив запропонований Мінрегіоном розподіл субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних  територіальних громад на 2017 рік.
До речі, у поточному році субвенція на формування інфраструктури 366 створених у 2015-2016 роках  об’єднаних  громад України  становить 1,5 мільярда гривень. З них 1 мільярд – кошти спеціального фонду і  півмільярда – загального.
Точніша порівняльна картина зазначених видатків виглядає подібним чином: найбільший обсяг субвенції передбачено Олишівській ОТГ Житомирської області (27,8 мільйона гривень), нашій Сновській ОТГ (15,8 мільйона гривень), Новоушицькій ОТГ Хмельницької області – 14,8 млн. Відповідний офіційний документ можна вже прочитати на Урядовому порталі.
Роз’яснюємо ситуацію зі слів міського голови Олександра Медведьова: «Сновська громада вже написала проекти на усі гроші. Однак попереду відбір спочатку в ОДА, а потім і в Мінрегіоні. Попередня  інформація з цього приводу  неоднозначна, оскільки не всі  з розглянутих проектів (за попередньою інформацією) схвалені. У наших найближчих планах – придбання  спецтехніки (екскаватора і трактора), проведення капітального ремонту гімназії, що горіла восени, а також – капітальний ремонт школи у Петрівці (утеплення стін, заміна вікон та дверей), освітлення вулиць у Кучинівці, Рогізках, Жоведі, Петрівці, В.Щимелі, Хотуничах, Камці, Тур’ї».
Словом, як зазначив О.О. Медведьов, залишається одне: дочекатися остаточного  висновку експертів, отримати (у разі позитивного варіанту) гроші і правильно  їх витратити. – Із місцевого бюджету фінансуватиметься  3% від вартості ініціатив, - підкреслив Олександр Олександрович.
Олена КОМПАНЕЦЬ 
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