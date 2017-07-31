понедельник, 31 июля 2017 г.

Шахраї називають себе соцпрацівниками

25 липня до управління соціального захисту населення РДА  прийшла  жінка похилого віку, мешканка м.Сновськ та повідомила, що до неї завітав  молодий чоловік, назвавшись працівником  управління
соціального захисту населення, і запропонував придбати слуховий апарат зі знижкою 70% його вартості. Жінка дійсно потребувала слухового апарату, а тому, не вагаючись, його придбала, заплативши 2250,00 грн. Слуховий апарат вже був у користуванні,  2007 року випуску і непридатний до користування.
Такий випадок непоодинокий, тому управління просить через районну газету попередити громадян , що в районі діють шахраї, пропонуючи  жителям свої послуги, та діють від імені представників управління соціального захисту населення.
Ольга ЗАПОРОЖЕЦЬ,
начальник   управління соцзахисту             
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)