Дорогі сусіди!
Цього року місто Корюківка святкуватиме свій ювілей – 360 років з дня заснування. Найкращим подарунком до такої поважної дати буде саме ваша присутність.
На вас чекатиме гігантське містечко дитячого дозвілля і смаколиків, вироби більше сотні ремісників і майстрів з усієї України, різноманітні ігри та розваги для дітей і дорослих.
Гурманів частуватимуть тільки кращі ресторації: це 50 метрів грилю, близько 100 страв і фірмовий корюківський "Гурок з м’ясом". Усіх гостей розважатимуть неповторні артисти зі всієї Чернігівщини, кращий столичний live-гурт F.L.I.R.T., найрейтинговіший ансамбль Республіки Білорусь "Гуляй, Бульбаш!", а також популярний український рок-гурт «Мотор'ролла». О 23-15 - сюрприз вечора та рок-ніч. А ще богатирські ігри, "битва" фарбами, благодійна лотерея з приголомшливим призовим фондом, захоплююче фаєр-шоу і багато іншого. Це субота, яка запам’ятається надовго! Ми любимо вас і з нетерпінням чекаємо на нашому ювілеї!
Початок дійства - 29 липня з 10-00, місто Корюківка
Цього року місто Корюківка святкуватиме свій ювілей – 360 років з дня заснування. Найкращим подарунком до такої поважної дати буде саме ваша присутність.
На вас чекатиме гігантське містечко дитячого дозвілля і смаколиків, вироби більше сотні ремісників і майстрів з усієї України, різноманітні ігри та розваги для дітей і дорослих.
Гурманів частуватимуть тільки кращі ресторації: це 50 метрів грилю, близько 100 страв і фірмовий корюківський "Гурок з м’ясом". Усіх гостей розважатимуть неповторні артисти зі всієї Чернігівщини, кращий столичний live-гурт F.L.I.R.T., найрейтинговіший ансамбль Республіки Білорусь "Гуляй, Бульбаш!", а також популярний український рок-гурт «Мотор'ролла». О 23-15 - сюрприз вечора та рок-ніч. А ще богатирські ігри, "битва" фарбами, благодійна лотерея з приголомшливим призовим фондом, захоплююче фаєр-шоу і багато іншого. Це субота, яка запам’ятається надовго! Ми любимо вас і з нетерпінням чекаємо на нашому ювілеї!
Початок дійства - 29 липня з 10-00, місто Корюківка
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