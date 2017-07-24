Огірочки Анни Захарченко – просто клас!

Огірки - просто знахідка для тих, хто хоче схуднути, привести до ладу судини, попередити атеросклероз і купу інших хвороб. Та й загалом, хрумкі огірочки – це так смачно!
Жителька Тур’ї Анна Захарченко
(до речі, у неї вдома все блищить і квітне) давно знає, що калій, який міститься в огірочках, покращує роботу серця і нирок, що ці овочі – джерело таких з’єднань йоду, котрі легко і безхворобливо засвоюються організмом людини, що, зрештою, вони здатні захищати усю нашу судинну і ендокринну системи. А ще огірки насичені клітковиною, яка регулює роботу кишківника і виводить із організму надлишки холестерину. Консервувати їх на зиму Анна Михайлівна звикла давно. Рецептів знає стільки, що важко запам’ятати. Порадила нам спробувати такі:
Огірки з червоною
смородиною
Покладіть на дно літрової банки три зубчики часнику, 3 горошини духмяного перцю, 1 бутон гвоздики, 1/3 листочка хріну, 1 вишневий лист. Затим впереміш покладіть огірки і червону смородину (1 жменя на 1 літрову банку, доречно класти з гілочками), зверху по 2 листочки чорної смородини і гілочку кропу.
Заливка: на 1 л води – 2 ст. ложки солі та 1 ложка цукру. Закип’ятіть, залийте в банку, простерилізуйте літрову банку 10 хвилин, закрутіть, переверніть, охолодіть. Зберігайте у прохолодному місці.
Огірочки смачні
по-болгарськи
Інгредієнти: 3 кг огірків, 2-3 шт. цибулі ріпчастої, 3 шт. моркви, 8 горошин чорного перцю, 1-2 лаврових листки, кріп – за смаком. Маленькі огірочки ретельно помити. Свіжу моркву нарізати кружечками, додати навпіл перерізану цибулину, часник, духмяний перець, лавровий лист. Далі кладемо огірочки. Потім залити кип’яченою водою, а на другий раз – маринадом. Стерилізувати 10 хв. і закатати. Огірочки виходять хрусткими і смачними!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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