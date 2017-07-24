понедельник, 24 июля 2017 г.

Огірочки Анни Захарченко – просто клас!


Огірки - просто знахідка  для тих, хто хоче схуднути, привести до ладу судини, попередити атеросклероз і купу інших хвороб. Та й загалом,  хрумкі огірочки – це так смачно!
Жителька Тур’ї Анна Захарченко
(до речі, у неї вдома все блищить і квітне) давно знає, що калій, який міститься в огірочках, покращує роботу серця і нирок, що ці овочі – джерело таких з’єднань йоду, котрі легко і безхворобливо засвоюються організмом людини, що, зрештою, вони  здатні захищати усю нашу судинну і ендокринну системи. А ще огірки насичені клітковиною, яка регулює роботу кишківника і виводить із організму надлишки холестерину. Консервувати їх на зиму Анна Михайлівна звикла давно. Рецептів знає стільки, що важко запам’ятати. Порадила нам спробувати  такі:
Огірки з червоною
 смородиною
Покладіть на дно літрової  банки три зубчики часнику, 3 горошини духмяного перцю, 1 бутон гвоздики, 1/3 листочка хріну, 1 вишневий лист. Затим впереміш покладіть огірки і червону смородину (1 жменя на 1 літрову  банку, доречно  класти з гілочками), зверху по  2 листочки чорної смородини і гілочку кропу.
Заливка: на 1 л води – 2 ст. ложки солі та 1 ложка цукру. Закип’ятіть, залийте в банку, простерилізуйте  літрову банку 10 хвилин, закрутіть, переверніть, охолодіть. Зберігайте у прохолодному місці.
Огірочки смачні
по-болгарськи
Інгредієнти: 3 кг огірків, 2-3 шт. цибулі ріпчастої, 3 шт. моркви, 8 горошин чорного перцю, 1-2 лаврових листки, кріп – за смаком. Маленькі огірочки ретельно помити. Свіжу  моркву нарізати кружечками, додати  навпіл перерізану цибулину, часник,  духмяний перець, лавровий лист. Далі кладемо огірочки. Потім  залити кип’яченою водою, а на другий раз – маринадом.  Стерилізувати 10 хв. і закатати. Огірочки  виходять хрусткими і смачними!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора

Автор: на
Ярлыки:

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