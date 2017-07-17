Чорниці в цьому році не вродили

|Сергій Рябчун заробляє гроші на літніх канікулах, збираючи чорницю.
|За допомогою цього нехитрого пристрою чорниця стає дорожчою на 5 грн на одному кілограмі. Так очищають ягоди від листя і хвої.
не тільки садам і городам, а й ягідникам у лісі. «Чорниць зовсім мало і вони дрібні, - розказують сновчани, які з першого дня їх дозрівання вирушають збирати ягоди. – Іноді можна натрапити десь під Новими Млинами чи під Єліним на невеличку плантацію з гарним ягідником». Тож і ціна на чорниці на ринку вища, ніж минулого року – від 9 грн (за 1 склянку), а в 2016 році була від 6 грн. Хоча вища – це умовно, бо мінімальна заробітна плата теж виросла вдвічі. Приймали заготівельники чорну ягоду на цьому тижні у Сновську по 50 грн за 1 кг, за умови, що вона чиста, а неперебрану, з листям – по 45 грн.
Через Інтернет можна придбати чорницю тим, хто сам не хоче іти до лісу. Продають її від 60 грн за кілограм у нашій місцевості. А от у Києві - вже від 120 грн.
Можна підзаробити і збираючи лисички. Їх закуповують у Сновську (станом на 4 липня) по 90 грн за кілограм.
Полуниці вже відходять (ціна була від 30 до 45 грн за 1 кг). Суниці ще продають на ринку - від 15 грн за склянку (рік тому була від 9 грн). З’явилася у продажу садова малина по 38 грн за 1 кг, незабаром достигне і лісова, більш запашна.
Тож за бажанням можна поповнити свій гаманець, збираючи дари природи, або запастися на зиму вітамінами.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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