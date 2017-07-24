Легкого хліба не буває...
На Сновщині набирає темпів збирання озимого ріпака. І хоч у намолоті через брак опадів ця культура трохи втратила (коли закладалися стручки, їхній ріст у спеку був припинений), та все одно результати застосованих схем вирощування – непогані.
На жнивному полі ПСП «Чепелівське», де директором старанний Віталій Пискун, редакційна бригада побачила відразу три комбайни «John Deere», за кермом яких знаходились працьовиті Віталій Глузд, Анатолій Галайба, Євген Хоменко. Це про таких, як вони і їхні керівники, говорить народне прислів’я: «Де хазяїн ходить, там земля хліб родить». Про те, що легкого хліба не буває, знає кожен хлібороб. Як і сентенцію:
«Щоб земля віддала гарний врожай, її треба по-справжньому любити і леліяти»
За словами агронома ПСП «Чепелівське» Андрія Кириченка, всі, хто наразі задіяні на зборі озимого ріпака (площа цієї сільськогосподарської культури в господарстві складає 1320 га), якраз і є такими - сповна відданими роботі й годувальниці-землі. У полі вони ладні бути від зорі до зорі, аби тільки вчасно й без втрат зібрати вирощений врожай.
Загалом увесь процес збору і подальшої обробки врожаю дуже непростий. Навіть тоді, коли всі економічні розрахунки витрат і доходів зроблені заздалегідь, навіть тоді, коли правильно відібрані власні технічні агрегати, коли задіяна додаткова техніка «зі сторони».
У «Чепелівському» задіюють все, що можуть: і екіпаж потужного перенавантажувача, і наймані великовагові гіганти «МАЗи», і людей, що приїздять до їх з інших куточків України. Для підвищення ефективності використання даної техніки і всього процесу жнив береться до уваги нормативне навантаження, враховується низка інших чинників аграрної справи.
- Ріпак – культура вигідна для господарства. З гектара ми збираємо десь по 2,5 тонни. Нема проблем і з реалізацією: щойно почали молотити – вже телефонуюють покупці, - розказує директор Віталій Пискун. Хоча зізнається, що сіяли його на свій страх і ризик практично в суху землю, очікуючи дощі. Але ріпак – дуже гарна культура, вона, як попередник озимини, цю культуру не підводить, добре структуризуючи грунт.
До речі, у «Чепелівському» відразу після збору ріпака поле дискується, готуючисть до посіву озимої пшениці. Її збираються вирощувати на площі 1320 га. Словом, добре, що на землі є господарі, котрі думають і прораховують все наперед.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На Сновщині набирає темпів збирання озимого ріпака. І хоч у намолоті через брак опадів ця культура трохи втратила (коли закладалися стручки, їхній ріст у спеку був припинений), та все одно результати застосованих схем вирощування – непогані.
На жнивному полі ПСП «Чепелівське», де директором старанний Віталій Пискун, редакційна бригада побачила відразу три комбайни «John Deere», за кермом яких знаходились працьовиті Віталій Глузд, Анатолій Галайба, Євген Хоменко. Це про таких, як вони і їхні керівники, говорить народне прислів’я: «Де хазяїн ходить, там земля хліб родить». Про те, що легкого хліба не буває, знає кожен хлібороб. Як і сентенцію:
«Щоб земля віддала гарний врожай, її треба по-справжньому любити і леліяти»
За словами агронома ПСП «Чепелівське» Андрія Кириченка, всі, хто наразі задіяні на зборі озимого ріпака (площа цієї сільськогосподарської культури в господарстві складає 1320 га), якраз і є такими - сповна відданими роботі й годувальниці-землі. У полі вони ладні бути від зорі до зорі, аби тільки вчасно й без втрат зібрати вирощений врожай.
Загалом увесь процес збору і подальшої обробки врожаю дуже непростий. Навіть тоді, коли всі економічні розрахунки витрат і доходів зроблені заздалегідь, навіть тоді, коли правильно відібрані власні технічні агрегати, коли задіяна додаткова техніка «зі сторони».
У «Чепелівському» задіюють все, що можуть: і екіпаж потужного перенавантажувача, і наймані великовагові гіганти «МАЗи», і людей, що приїздять до їх з інших куточків України. Для підвищення ефективності використання даної техніки і всього процесу жнив береться до уваги нормативне навантаження, враховується низка інших чинників аграрної справи.
- Ріпак – культура вигідна для господарства. З гектара ми збираємо десь по 2,5 тонни. Нема проблем і з реалізацією: щойно почали молотити – вже телефонуюють покупці, - розказує директор Віталій Пискун. Хоча зізнається, що сіяли його на свій страх і ризик практично в суху землю, очікуючи дощі. Але ріпак – дуже гарна культура, вона, як попередник озимини, цю культуру не підводить, добре структуризуючи грунт.
До речі, у «Чепелівському» відразу після збору ріпака поле дискується, готуючисть до посіву озимої пшениці. Її збираються вирощувати на площі 1320 га. Словом, добре, що на землі є господарі, котрі думають і прораховують все наперед.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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