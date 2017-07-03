Ой на Івана, ой на Купала!

Шановні жителі та гості Сновщини!
Запрошуємо вас взяти участь у святкуванні Івана Купала,
яке відбудеться 7 липня з 19 до 22 години
на міському пляжі річки Снов біля залізничного мосту.
НА ВАС ЧЕКАЮТЬ:
- «Купальська русалонька» (найдовша дівоча коса)
- «Купальський чарівний вінок»(найкращий вінок)
- Встановлення рекорду з піднімання
гирі та бою мішками
- Веселий квест
«Знайди квітку папороті»
- Майстер класи з плетіння віночків
- Театралізоване дійство
«В ясну ніч на Івана Купала»
- Концертна програма та дискотека.
Для активних учасників
призи гарантовано!
З собою мати ГАРНИЙ НАСТРІЙ!
Запрошуємо вас взяти участь у святкуванні Івана Купала,
яке відбудеться 7 липня з 19 до 22 години
на міському пляжі річки Снов біля залізничного мосту.
НА ВАС ЧЕКАЮТЬ:
- «Купальська русалонька» (найдовша дівоча коса)
- «Купальський чарівний вінок»(найкращий вінок)
- Встановлення рекорду з піднімання
гирі та бою мішками
- Веселий квест
«Знайди квітку папороті»
- Майстер класи з плетіння віночків
- Театралізоване дійство
«В ясну ніч на Івана Купала»
- Концертна програма та дискотека.
Для активних учасників
призи гарантовано!
З собою мати ГАРНИЙ НАСТРІЙ!
Оргкомітет
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