Свято ветеранів Сновщини

19 липня Сновська районна організація ветеранів України відзначатиме 30-річний ювілей з дня створення. Нині вона налічує понад шість тисяч членів і 52 первинні осередки.
Очолює ветеранську організацію з січня 2014 року Людмила КРАВЕЦЬ – Заслужений працівник соціальної сфери, енергійна й активна жінка, ініціатор і організатор багатьох заходів та акцій.
Розпочала свою трудову діяльність Людмила Романівна медичною сестрою в лікарні, згодом стала старшою медсестрою. Вже тоді активно брала участь в конкурсах, КВНах, хорі, проводила День донора, День людей похилого віку, зустрічі з учасниками бойових дій серед медпрацівників тощо. З 1980-го ініціювала відкриття клубу «Юний медик». Членів клубу закріпили за вдовами, людьми з особливими потребами та самотніми, яким надавали посильну допомогу (доставляли продукти і промтовари, прибирали подвір’я). Багато юних активістів клубу обрали собі в майбутньому професію медиків.
Згодом Л.Р.Кравець очолила районне Товариство Червоного Хреста, якому віддала тридцять років свого життя, і разом з чоловіком В.О. Кравцем (теж медиком за освітою) створили кімнату медико-соціальної допомоги. Вона займалася поліпшенням правового, медичного та соціального захисту ветеранів війни та праці, а іноді просто морально, добрим словом підтримувала людину, яка цього потребувала. Це за ініціативи Людмили Романівни почав діяти клуб «Фронтовичка» - віддушина для жінок, долі яких зачепила війна. А нещодавно відкрив двері ще один - клуб відпочинку для ветеранів «Осіннє золото». Це вже після того, як Л.Р.Кравець обрали головою Сновської районної організації ветеранів України. Була депутатом районної ради у 2002-2006 роках, делегатом з’їзду ТЧХ, з 2004 року – член президії ради ветеранів.
Все її життя проходило і проходить під гаслом – милосердя: залучення донорів до здачі крові, збір продуктів і одягу для постраждалих після землетрусу в Спітаку (Вірменія); у співпраці з районною організацією Спілки жінок України надавали волонтерську допомогу вимушеним переселенцям зі сходу України, військовим у зоні АТО та блок-постах Сновщини. Свого часу для покращення побутових умов мешканців райцентру (інвалідів, багатодітних і малозабезпечених родин, вдів) організувала кооператив «Милосердя» з прокладання вуличного газогону, стала ініціатором встановлення пам’ятного знаку у місті на честь учасників ліквідації на ЧАЕС . Весь час до Л.Р.Кравець, як до голови ветеранської організації, звертаються пенсіонери з різними питаннями і проблемами. Вона ж не забуває привітати їх зі святами і днями народження. Всі заслуги цієї активної жінки зараз важко згадати і перелічити. Людмила Романівна нагороджена багатьма дипломами, Почесними грамотами, медалями, орденом «За гуманність і милосердя». Всі заходи, які вона організувала і провела, збережені у фотографіях на стендах та в альбомах, відеозаписах.
Ветеран праці, має стаж роботи 53 роки. Разом з чоловіком виховали двох синів, дочекалися онуків. Та її невтомне серце і душа продовжує працювати далі, даруючи радість оточуючим. Вже третій рік Л.Р.Кравець – член Громадської ради при РДА, долучається до обговорення і внесення пропозицій для поліпшення життя Сновщини.
– У моїй роботі все важливе, - каже Людмила Романівна. – Я йду до всіх з відкритим серцем. І рядки вірша, як ніщо інше, характеризують моє життя:
«Тот путь, что был судьбой намечен,
Достойно пройден был.
Он массой разных дел отмечен,
Хотя забрал немало сил…»
Лариса МАРТИНЕНКО
Очолює ветеранську організацію з січня 2014 року Людмила КРАВЕЦЬ – Заслужений працівник соціальної сфери, енергійна й активна жінка, ініціатор і організатор багатьох заходів та акцій.
Розпочала свою трудову діяльність Людмила Романівна медичною сестрою в лікарні, згодом стала старшою медсестрою. Вже тоді активно брала участь в конкурсах, КВНах, хорі, проводила День донора, День людей похилого віку, зустрічі з учасниками бойових дій серед медпрацівників тощо. З 1980-го ініціювала відкриття клубу «Юний медик». Членів клубу закріпили за вдовами, людьми з особливими потребами та самотніми, яким надавали посильну допомогу (доставляли продукти і промтовари, прибирали подвір’я). Багато юних активістів клубу обрали собі в майбутньому професію медиків.
Згодом Л.Р.Кравець очолила районне Товариство Червоного Хреста, якому віддала тридцять років свого життя, і разом з чоловіком В.О. Кравцем (теж медиком за освітою) створили кімнату медико-соціальної допомоги. Вона займалася поліпшенням правового, медичного та соціального захисту ветеранів війни та праці, а іноді просто морально, добрим словом підтримувала людину, яка цього потребувала. Це за ініціативи Людмили Романівни почав діяти клуб «Фронтовичка» - віддушина для жінок, долі яких зачепила війна. А нещодавно відкрив двері ще один - клуб відпочинку для ветеранів «Осіннє золото». Це вже після того, як Л.Р.Кравець обрали головою Сновської районної організації ветеранів України. Була депутатом районної ради у 2002-2006 роках, делегатом з’їзду ТЧХ, з 2004 року – член президії ради ветеранів.
Все її життя проходило і проходить під гаслом – милосердя: залучення донорів до здачі крові, збір продуктів і одягу для постраждалих після землетрусу в Спітаку (Вірменія); у співпраці з районною організацією Спілки жінок України надавали волонтерську допомогу вимушеним переселенцям зі сходу України, військовим у зоні АТО та блок-постах Сновщини. Свого часу для покращення побутових умов мешканців райцентру (інвалідів, багатодітних і малозабезпечених родин, вдів) організувала кооператив «Милосердя» з прокладання вуличного газогону, стала ініціатором встановлення пам’ятного знаку у місті на честь учасників ліквідації на ЧАЕС . Весь час до Л.Р.Кравець, як до голови ветеранської організації, звертаються пенсіонери з різними питаннями і проблемами. Вона ж не забуває привітати їх зі святами і днями народження. Всі заслуги цієї активної жінки зараз важко згадати і перелічити. Людмила Романівна нагороджена багатьма дипломами, Почесними грамотами, медалями, орденом «За гуманність і милосердя». Всі заходи, які вона організувала і провела, збережені у фотографіях на стендах та в альбомах, відеозаписах.
Ветеран праці, має стаж роботи 53 роки. Разом з чоловіком виховали двох синів, дочекалися онуків. Та її невтомне серце і душа продовжує працювати далі, даруючи радість оточуючим. Вже третій рік Л.Р.Кравець – член Громадської ради при РДА, долучається до обговорення і внесення пропозицій для поліпшення життя Сновщини.
– У моїй роботі все важливе, - каже Людмила Романівна. – Я йду до всіх з відкритим серцем. І рядки вірша, як ніщо інше, характеризують моє життя:
«Тот путь, что был судьбой намечен,
Достойно пройден был.
Он массой разных дел отмечен,
Хотя забрал немало сил…»
Лариса МАРТИНЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий