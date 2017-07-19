Управління соціального захисту населення інформує

Для призначення допомоги при народженні дитини органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:
- заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу)
Зазначена заява може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) струкрурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому випадку факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінюстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.
Департаментом соціального захисту насdелення обласної державної адміністрації 07 липня 2017 року підписано Меморандум про співпрацю з Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області. Відтепер безпосередньо в пологовому будинку Чернігівської міської ради спеціалістами Чернігівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, крім послуги по оформленню свідоцтва про народження дитини, батькам новонароджених буде надаватись послуга з прийому заяв в електронній формі для призначення допомоги при народженні дитини.
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