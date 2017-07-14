Фінансовий пульс громади в їхніх руках!

Бухгалтери ведуть облік всім витратам, збиткам і прибуткам підприємств, розраховують заробітну плату, вираховують і сплачують податки і знають усе, що відбувається з грошима. Постійно перебуваючи у процесі навчання, оскільки змінюються і програмне забезпечення, і технологія, і техніка, представники цієї професії є глибокими і мудрими, порядними і відповідальними. Вони, як сказав класик: «Не тільки беруть даний їм світ, а творять його. І не стільки заради свого задоволення, стільки для того, щоб адміністраторам було легше ним правити...»
Ірина Зачепа (головний спеціаліст), Світлана Виблова (начальник відділу), Ольга Салата (головний спеціаліст), Надія Коваленко (заступник начальника відділу), Валентина Кривенко (провідний спеціаліст) – наразі трудяться у нашій міськраді і давно зрозуміли: бути бухгалтером – це їхнє покликання, закладене від природи, це те, що необхідне для життя, гарного настрою, розвитку здібностей. Найголовнішою ж якістю цих милих фахівців є любов до обраної справи!
Користуючись нагодою, трудовий колектив редакції газети «Промінь» надсилає сердечні вітання своєму головному бухгалтеру Надії Бескараваєвій і присвячує їй ці римовані рядки: «Щоб були завжди щасливі, й Вас не брала втома! Щоб купалися в любові – й на роботі, й вдома!»
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Леоніда ШЛОМИ
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