Кооператори відсвяткували 95-у річницю створення районної спілки споживчих товариств

З нагоди 95-ї річниці створення районної спілки споживчих товариств у Сновському будинку культури відбулися святкові заходи.
Святкування розпочалося із привітання до колег голови райспоживспілки Ніни Чибис, яка висловила слова подяки всім працівникам та ветеранам цієї галузі, побажала міцного здоров’я, сил та наснаги.
Урочистості відбулися за участі голови районної державної адміністрації Валерія Радібеди, голови районної ради Ніни Кухаренко, міського голови Олександра Медведьова.
Керівники району подякували кооператорам за сумлінну, щоденну працю та побажали подальшого розвитку, благополуччя, нових звершень у їх важливій і відповідальній роботі на благо району. Кращі працівники споживчої кооперації за відданість своїй справі, вагомі трудові здобутки, значний особистий внесок у розвиток кооперативних відносин у районі та з нагоди свята були нагороджені Почесними грамотами райдержадміністрації, районної та міської рад.
Продовженням урочистостей стала концертна програма, підготовлена творчими колективами та народними аматорами Сновського будинку культури.
Розпорядженням голови РДА Валерія Радібеди Почесними грамотами нагороджені Ніна Чибис – голова правління Щорської райспоживспілки, Дмитро Орда – директор підприємства «Коопзаготпром», колектив кафе «Вітамінка».
За багаторічну сумлінну працю в системі кооперації та з нагоди 95-річчя створення Щорської районної споживчої спілки подяки голови РДА оголошені: Володимиру Ступичу – експедитору Гірського споживчого товариства, колективу магазину №6 «Продукти» Щорського міського споживчого товариства.
Почесні грамоти Сновської міської ради вручено: Людмилі Пятківській – директору КП «Будматеріали», Олександру Науменку – голові правління Щорського міського споживчого товариства, Надії Моцар – завідуючій магазином №1 с.Нові Боровичі.
Подяки Сновського міського голови оголошено: Вірі Лізогуб – товарознавцю Щорського міського споживчого товариства, колективу магазину №4 с.Стара Рудня, Тетяні Ташлик – головному бухгалтеру КП «Будматеріали».
Нагороди кооператори отримали і від Сновської районної ради. Серед них: Людмила Науменко - завідуюча магазином №22 с.Ст.Боровичі, колектив магазину №10 «Продукти» Щорського МСТ, Тетяна Іллєнко – головний бухгалтер підприємства «Коопзаготпром», Юрій Нижник – голова правління Гірського ССТ, Ольга Аніщенко – ветеран Петрівського ССТ.
Фото Олени
КОМПАНЕЦЬ
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