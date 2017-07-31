Малозабезпеченим допомога прийде. Не всім

4 липня Кабмін змінив порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
Відтепер, якщо за інформацією центру зайнятості припиняється реєстрація як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем припинення реєстрації.
Тобто, малозабезпечена сім’я втрачає право на отримання допомоги, якщо:
- центр зайнятості не відвідується без поважних причин;
- безробітний подав заяву про припинення реєстрації (крім припинення реєстрації в разі самостійного працевлаштування);
- встановлюється факт подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного;
- встановлюється факт визнання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг) зайняття іншим видом діяльності;
- припиняється професійне навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
- особа відмовляється від двох пропозицій підходящої роботи за направленням центру зайнятості, або безробітний, який шукає роботу вперше та не має професії, спеціальності, відмовляється від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації).
Олена КОМПАНЕЦЬ
Відтепер, якщо за інформацією центру зайнятості припиняється реєстрація як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем припинення реєстрації.
Тобто, малозабезпечена сім’я втрачає право на отримання допомоги, якщо:
- центр зайнятості не відвідується без поважних причин;
- безробітний подав заяву про припинення реєстрації (крім припинення реєстрації в разі самостійного працевлаштування);
- встановлюється факт подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного;
- встановлюється факт визнання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг) зайняття іншим видом діяльності;
- припиняється професійне навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
- особа відмовляється від двох пропозицій підходящої роботи за направленням центру зайнятості, або безробітний, який шукає роботу вперше та не має професії, спеціальності, відмовляється від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації).
Олена КОМПАНЕЦЬ
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