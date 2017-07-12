среда, 12 июля 2017 г.

Конкурс на навчання для громадських радників ШУКАЄМО АКТИВНИХ ГРОМАДЯН!

          
Якщо Вам небайдужий розвиток Вашої громади, Ви добре розумієте її проблеми, прагнете змін і готові виділити час на допомогу громаді, запрошуємо Вас долучитися до міжрегіональної команди громадських радників.

У команді Ви пройдете спеціалізоване навчання з кваліфікованими тренерами, знайдете підтримку однодумців з усієї України,дізнаєтесь та навчитесь як можна ефективно направити свої зусилля на якісні зміни в житті громади. Ми пропонуємо навчання з різних питань, які можуть знадобитися раднику в громаді: безпека, фінансова грамотність, захист своїх прав, робота державних інститутів, пошук допомоги та встановлення зв’язків.
Щоб долучитися до формування команди та подати свою кандидатуру на навчання необхідно заповнити Інтернет-опитувальник (https://goo.gl/gvA6VJ) до 31 серпня 2017 року.  Тут Ви зможете вибрати зручний для себе графік навчання і розповісти про Ваш досвід та бачення змін в громаді.  Результати опитування буде опрацьовувати конкурсна комісія. Члени комісії можуть зателефонувати Вам і уточнити додаткову інформацію після отримання Ваших відповідей на запитання Інтернет-опитувальника. 
За результатами відбору Ви будете запрошені на безоплатне навчання, яке проходитиме в три етапи в період з вересня по листопад 2017 року. Організатори забезпечують проживання, харчування та відшкодування транспортних витрат. Участь в усіх етапах навчальної програми обов’язкова, випускники отримають сертифікат. Про результати відбору Ви будете повідомлені телефоном або електронною поштою, яку вкажете в опитувальнику. Якщо виникають додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся, контактний номер телефону: +38 097 128 02 10  або електронна скринька: paralegals.network@gmail.com. Також додаткову інформацію, доступ до Інтернету та, за необхідності, допомогу в заповненні опитувальника Ви зможете отримати в місцевих бюро або центрах правової допомоги та офісах Мережі правового розвитку за адресами:

Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
м. Мена, вул. Героїв АТО, 9
§  Корюківське бюро правової допомоги
§  Новгород-Сіверське бюро правової допомоги
§  Семенівське бюро правової допомоги
§  Сновське бюро правової допомоги
§  Коропське бюро правової допомоги
§  Сосницьке бюро правової допомоги
§  м. Корюківка, вул. Вокзальна, 24
§  м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 24
§  м. Семенівка, вул. Червона Площа, 2
§  м. Сновськ, вул. Миру, 51а
§  смт. Короп, вул. Успенська, 2
§  смт. Сосниця, вул. Троїцька, 32

Інформує Сновське бюро правової допомоги

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Автор: на
Ярлыки:

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