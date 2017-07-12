Конкурс на навчання для громадських радників ШУКАЄМО АКТИВНИХ ГРОМАДЯН!

Якщо Вам небайдужий розвиток Вашої громади, Ви добре розумієте її проблеми, прагнете змін і готові виділити час на допомогу громаді, запрошуємо Вас долучитися до міжрегіональної команди громадських радників.
У команді Ви пройдете спеціалізоване навчання з кваліфікованими тренерами, знайдете підтримку однодумців з усієї України,дізнаєтесь та навчитесь як можна ефективно направити свої зусилля на якісні зміни в житті громади. Ми пропонуємо навчання з різних питань, які можуть знадобитися раднику в громаді: безпека, фінансова грамотність, захист своїх прав, робота державних інститутів, пошук допомоги та встановлення зв’язків.
Щоб долучитися до формування команди та подати свою кандидатуру на навчання необхідно заповнити Інтернет-опитувальник (https://goo.gl/gvA6VJ) до 31 серпня 2017 року. Тут Ви зможете вибрати зручний для себе графік навчання і розповісти про Ваш досвід та бачення змін в громаді. Результати опитування буде опрацьовувати конкурсна комісія. Члени комісії можуть зателефонувати Вам і уточнити додаткову інформацію після отримання Ваших відповідей на запитання Інтернет-опитувальника.
За результатами відбору Ви будете запрошені на безоплатне навчання, яке проходитиме в три етапи в період з вересня по листопад 2017 року. Організатори забезпечують проживання, харчування та відшкодування транспортних витрат. Участь в усіх етапах навчальної програми обов’язкова, випускники отримають сертифікат. Про результати відбору Ви будете повідомлені телефоном або електронною поштою, яку вкажете в опитувальнику. Якщо виникають додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся, контактний номер телефону: +38 097 128 02 10 або електронна скринька: paralegals.network@gmail.com. Також додаткову інформацію, доступ до Інтернету та, за необхідності, допомогу в заповненні опитувальника Ви зможете отримати в місцевих бюро або центрах правової допомоги та офісах Мережі правового розвитку за адресами:
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Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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м. Мена, вул. Героїв АТО, 9
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§ Корюківське бюро правової допомоги
§ Новгород-Сіверське бюро правової допомоги
§ Семенівське бюро правової допомоги
§ Сновське бюро правової допомоги
§ Коропське бюро правової допомоги
§ Сосницьке бюро правової допомоги
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§ м. Корюківка, вул. Вокзальна, 24
§ м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 24
§ м. Семенівка, вул. Червона Площа, 2
§ м. Сновськ, вул. Миру, 51а
§ смт. Короп, вул. Успенська, 2
§ смт. Сосниця, вул. Троїцька, 32
Інформує Сновське бюро правової допомоги
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