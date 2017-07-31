Вже рік нема Вас з нами...

Ваша душа вже рік у Вічність,
Лишивши землю, вдаль летить,
Але у пам’яті – сердечність,
Її нічим не замінить...
Живем в глибокім потрясінні,
Ви так потрібна нам була,
Й постійно у якімсь видінні
Ви – поруч з нами, Ви – жива...
Не передати нам словами
Жагучий біль й гірку печаль,
Летить у небо з журавлями
І дружба, й радість – ой, як жаль...
Нам жаль. І вже не повернути
Поїздки, фото, написи й статті,
Та як, колего, нам забути
Все, що дали газеті Ви?
31 липня мине рік, як відійшла у Вічність життєрадісна, усміхнена, дивовижної долі журналістка - Валентина Василівна ВОЛОКУШИНА. Вона вміла передавати іншим оптимізм і щирість, задушевність і надію. Вміла творити, любити, мріяти... Вміла бути сильною і боротися з недугою, вміла перемагати і гордо дивитися людям у вічі.
Тепер зосталися біль втрати і спогади про Валентину Василівну, як про людину світлої і доброї душі. Хай буде пухом їй земля, по якій вона пройшла упевнено, ні краплі не розгубивши ні своєї гідності, ні своєї честі.
Колектив редакції газети «Промінь».
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