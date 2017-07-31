понедельник, 31 июля 2017 г.

За паї – поросятко

Цікавий варіант розрахунків за земельні паї з орендодавцями задіяло керівництво ПСП ім.Ватутіна (директор Володимир Жолобецький). Там вирішили запропонувати людям ще  й таке: віддати за пай... поросят. Словом, хрюші різної ваги, породисті, вже готові потрапити до хлівців, аби потім порадуватии  нових господарів смачним поживним сальцем і м’ясцем.
За довідками звертайтеся за номером бухгалтерії (04654) 4-71-43.
Автор: на

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