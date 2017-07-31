За паї – поросятко

Цікавий варіант розрахунків за земельні паї з орендодавцями задіяло керівництво ПСП ім.Ватутіна (директор Володимир Жолобецький). Там вирішили запропонувати людям ще й таке: віддати за пай... поросят. Словом, хрюші різної ваги, породисті, вже готові потрапити до хлівців, аби потім порадуватии нових господарів смачним поживним сальцем і м’ясцем.
За довідками звертайтеся за номером бухгалтерії (04654) 4-71-43.
За довідками звертайтеся за номером бухгалтерії (04654) 4-71-43.
Комментариев нет:
Отправить комментарий