Сновську продукцію купують за межами України

Одним з найважливіших напрямків розвитку району є робота промислових підприємств, створення нових виробництв, активне впровадження енергозберігаючих технологій тощо.
Пріоритетні завдання на 2017 рік:
оптимізація виробництва шляхом проведення технологічного оновлення та зниження енергоємності виробництва за рахунок інвестицій в основний капітал; фінансове оздоровлення підприємств та підвищення їх прибутковості за рахунок більш повного завантаження потужностей, поглиблення переробки сировинних ресурсів, використання інновацій.
Обсяги виробництва продукції промисловими підприємствами за 5 місяців 2017 року склали 28,3 млн. грн, що становить 94,6% до відповідного періоду 2016 року. Проблемним залишається нестабільна робота спиртового заводу, який на сьогодні не працює. Роботу підприємства планує ДП «Укрспирт».
Основними видами продукції на ПрАТ «Щорський завод продовольчих товарів» є: пряники, печиво, соки, повидло, мармелад, цукерки. Продукція реалізується як в Сновському, так і в сусідніх районах. Частина продукції (пряники та печиво) експортується в Молдову, Естонію, Румунію, Латвію та Німеччину. Підприємство бере участь у виставково-ярмаркових заходах Чернігівської області.
ТОВ «Техсервіс» виробляє комплектуючі матеріали на замовлення. Підприємство має цех металообробки, переробки пластмаси, а також збиральний, пакувальний, зварювальний, слюсарно-збірний цехи. Проблемою підприємства залишається недостатня кількість кваліфікованих кадрів виробничих професій.
ТОВ «Щорська меблева фабрика» експортує в Польщу пиломатеріал обрізний та необрізний з деревини листяних порід сухий несортовий, Литву – пилопродукцію, виготовлену з деревини хвойних порід (сосна).
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2017 року склав 50990,3 тис. грн, що на 8,5% більше минулорічних показників.
Підприємства харчової та переробної промисловості реалізували за межі України 54% продукції.
Райдержадміністрація
Пріоритетні завдання на 2017 рік:
оптимізація виробництва шляхом проведення технологічного оновлення та зниження енергоємності виробництва за рахунок інвестицій в основний капітал; фінансове оздоровлення підприємств та підвищення їх прибутковості за рахунок більш повного завантаження потужностей, поглиблення переробки сировинних ресурсів, використання інновацій.
Обсяги виробництва продукції промисловими підприємствами за 5 місяців 2017 року склали 28,3 млн. грн, що становить 94,6% до відповідного періоду 2016 року. Проблемним залишається нестабільна робота спиртового заводу, який на сьогодні не працює. Роботу підприємства планує ДП «Укрспирт».
Основними видами продукції на ПрАТ «Щорський завод продовольчих товарів» є: пряники, печиво, соки, повидло, мармелад, цукерки. Продукція реалізується як в Сновському, так і в сусідніх районах. Частина продукції (пряники та печиво) експортується в Молдову, Естонію, Румунію, Латвію та Німеччину. Підприємство бере участь у виставково-ярмаркових заходах Чернігівської області.
ТОВ «Техсервіс» виробляє комплектуючі матеріали на замовлення. Підприємство має цех металообробки, переробки пластмаси, а також збиральний, пакувальний, зварювальний, слюсарно-збірний цехи. Проблемою підприємства залишається недостатня кількість кваліфікованих кадрів виробничих професій.
ТОВ «Щорська меблева фабрика» експортує в Польщу пиломатеріал обрізний та необрізний з деревини листяних порід сухий несортовий, Литву – пилопродукцію, виготовлену з деревини хвойних порід (сосна).
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2017 року склав 50990,3 тис. грн, що на 8,5% більше минулорічних показників.
Підприємства харчової та переробної промисловості реалізували за межі України 54% продукції.
Райдержадміністрація
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