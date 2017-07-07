Третій рік поспіль в с.Тихоновичі відбулася районна спартакіада серед сільських громад на честь загиблого воїна-афганця П.Коваля.
В залік спартакіади входили такі види змагань: стрільба з пневматичної гвинтівки серед чоловіків та жінок, підтягування на поперечині, метання гранати на дальність, парковий волейбол та міні-футбол.
У змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок представниця команди с.Тихоновичі Оксана Савченко посіла перше місце (у неї 24 вибитих очки). На другому – Галина Данильченко з Тур’ї (18 очок), а третє – у Тетяни Авраменко з В.Щимеля (10 очок). Серед чоловіків на першому місці Роман Грицюк (с.Тур’я) - 23 очки, друге – у Владислава Тулупа (с.В.Щимель) - 20 очок, а на третьому – Сергій Колотуша (с.Тихоновичі) - 19 очок.
В підтягуванні на поперечині Едуард Толпа (с.Тур’я) на першому місці, який підтягнувся 28 разів. Геннадій Білий з В.Щимеля – на другому (24 рази), на третьому – Іван Дятел з Тихонович (21 раз). В метанні гранати на дальність з результатом 48,5 метра Павло Криволап (с.Тур’я) здобув перше місце, друге – Дмитро Кошіль (с.Тихоновичі) – 47,6 метра, третє місце також у представника Тихонович – Дениса Ковтуна (42,3 метра).
В ігрових видах змагань команда Тур’ї виборола перше місце з паркового волейболу та міні-футболу. Команда В.Щимеля у змаганнях з міні-футболу – на другому місці, а з паркового волейболу – на третьому. Команда Тихонович з міні-футболу- на третьому місці, а з паркового волейболу – на другому.
В загальнокомандному заліку рівних не було команді с.Тур’я, яка у всіх видах змагань виборола перші місця, посіла перше загальнокомандне місце і була нагороджена перехідним кубком, грамотою та медалями. До речі, ця команда вже вдруге завойовує кубок. На другому місці – Тихоновичі, на третьому – В.Щимель.
Г.САЛАТА, голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
В залік спартакіади входили такі види змагань: стрільба з пневматичної гвинтівки серед чоловіків та жінок, підтягування на поперечині, метання гранати на дальність, парковий волейбол та міні-футбол.
У змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок представниця команди с.Тихоновичі Оксана Савченко посіла перше місце (у неї 24 вибитих очки). На другому – Галина Данильченко з Тур’ї (18 очок), а третє – у Тетяни Авраменко з В.Щимеля (10 очок). Серед чоловіків на першому місці Роман Грицюк (с.Тур’я) - 23 очки, друге – у Владислава Тулупа (с.В.Щимель) - 20 очок, а на третьому – Сергій Колотуша (с.Тихоновичі) - 19 очок.
В підтягуванні на поперечині Едуард Толпа (с.Тур’я) на першому місці, який підтягнувся 28 разів. Геннадій Білий з В.Щимеля – на другому (24 рази), на третьому – Іван Дятел з Тихонович (21 раз). В метанні гранати на дальність з результатом 48,5 метра Павло Криволап (с.Тур’я) здобув перше місце, друге – Дмитро Кошіль (с.Тихоновичі) – 47,6 метра, третє місце також у представника Тихонович – Дениса Ковтуна (42,3 метра).
В ігрових видах змагань команда Тур’ї виборола перше місце з паркового волейболу та міні-футболу. Команда В.Щимеля у змаганнях з міні-футболу – на другому місці, а з паркового волейболу – на третьому. Команда Тихонович з міні-футболу- на третьому місці, а з паркового волейболу – на другому.
В загальнокомандному заліку рівних не було команді с.Тур’я, яка у всіх видах змагань виборола перші місця, посіла перше загальнокомандне місце і була нагороджена перехідним кубком, грамотою та медалями. До речі, ця команда вже вдруге завойовує кубок. На другому місці – Тихоновичі, на третьому – В.Щимель.
Г.САЛАТА, голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
Комментариев нет:
Отправить комментарий