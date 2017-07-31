Бути елегантним та вишуканим так просто!

Кожна жінка прагне виглядати стильно та красиво. Зараз це не дуже складно, адже і телебачення, і модні глянці дають корисні поради щодо стилю. Але почуття власного смаку має бути на першому місці.
Як на мене, всім модницям міста слід побувати в магазині-салоні «Le Grand». Відкрився він порівняно недавно, на початку липня відсвяткував своє 4-річчя. Власниця Анна Гордійко, за професією вчитель англійської мови, з самого малечку була привчена до гарного та модного одягу. Разом зі своїм чоловіком Вадимом Гордійком вирішила створити власний бізнес та навіть розробила свій проект будівлі. Чоловік, маючи золоті руки, все – від фундаменту до даху зробив самостійно. Анна Євгеніївна сама підбирає одяг, співпрацює як з українськими, так і з закордонними постачальниками.
« Le Grand» - магазин-салон стильного та вишуканого одягу. Тут можуть одягатися як молодь, так і люди старшого віку. Але, напевно, найголовніше для будь-якого закладу - це обслуговування. А тут воно таки на вищому рівні! Сприяє цьому Ольга Петрівна Мудрицька, мама нашої героїні, яка завжди з усмішкою на обличчі зустрічає кожного клієнта, допомагає підібрати гармонійний та унікальний образ.
Отож, якщо ви прагнете елегантності, краси та вишуканості, можете сміливо відвідувати даний заклад.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву сім’ї Гордійко
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