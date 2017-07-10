понедельник, 10 июля 2017 г.

Про невикористані субсидії

Частину невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг із газо-, електропостачання для індивідуального опалення перераховуватимуть на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуватимуть  через відділення поштового зв’язку. Виплата буде  проводитись тільки на підставі  заяви громадянина.

Тому до 1 вересня 2017 р. одержувачам субсидії необхідно  подати до управління заяву на отримання  частини невикористаної  субсидії. Повертатимуть громадянам  частину  невикористаної субсидії у еквіваленті, що не  перевищує  вартості 100 куб. метрів природного газу (695,79 грн) або вартості 150 кВт/год. електричної  енергії (135 грн. - у разі використання природного газу/електричної енергії  для  індивідуального  опалення).
 Важливо знати, що отриману від держави зекономлену суму субсидій, не включають  в дохід. Тому і зазначати  у  декларації  про доходи не потрібно.
Додатково повідомляємо, що фінансування зазначеної виплати буде проводитись тільки після внесення змін до  Закону України  «Про  Державний  бюджет України на  2017 рік», орієнтовно,  у вересні  2017 року. 
Автор: на

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