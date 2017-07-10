Про невикористані субсидії

Частину невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг із газо-, електропостачання для індивідуального опалення перераховуватимуть на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуватимуть через відділення поштового зв’язку. Виплата буде проводитись тільки на підставі заяви громадянина.
Тому до 1 вересня 2017 р. одержувачам субсидії необхідно подати до управління заяву на отримання частини невикористаної субсидії. Повертатимуть громадянам частину невикористаної субсидії у еквіваленті, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу (695,79 грн) або вартості 150 кВт/год. електричної енергії (135 грн. - у разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення).
Важливо знати, що отриману від держави зекономлену суму субсидій, не включають в дохід. Тому і зазначати у декларації про доходи не потрібно.
Додатково повідомляємо, що фінансування зазначеної виплати буде проводитись тільки після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», орієнтовно, у вересні 2017 року.
Тому до 1 вересня 2017 р. одержувачам субсидії необхідно подати до управління заяву на отримання частини невикористаної субсидії. Повертатимуть громадянам частину невикористаної субсидії у еквіваленті, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу (695,79 грн) або вартості 150 кВт/год. електричної енергії (135 грн. - у разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення).
Важливо знати, що отриману від держави зекономлену суму субсидій, не включають в дохід. Тому і зазначати у декларації про доходи не потрібно.
Додатково повідомляємо, що фінансування зазначеної виплати буде проводитись тільки після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», орієнтовно, у вересні 2017 року.
Комментариев нет:
Отправить комментарий