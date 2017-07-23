Активісти районної організації Радикальної партії Олега Ляшка провели перевірку аптек міста з метою визначення аптек, в яких діє Урядова програма «Доступні ліки». Радикальна партія ініціювала, а уряд підтримав нововведення, згідно з яким з 1 квітня в аптеках
України можна безкоштовно або з невеликою доплатою отримати деякі медичні препарати. В ході перевірки радикали виявили, що з 9 аптек лише в двох діє ця урядова програма (аптеки КП «Ліки України» біля районної лікарні та на вулиці Незалежності). Зі слів пацієнтів та лікарів, треба розширити асортимент ліків, які б підпадали під дію данної програми (насамперед, розріджувач крові, препарати для нормалізації кров`яного тиску), включити в програму ліки для онкохворих. Радикальна партія і надалі контролюватиме медичне обслуговування населення.
України можна безкоштовно або з невеликою доплатою отримати деякі медичні препарати. В ході перевірки радикали виявили, що з 9 аптек лише в двох діє ця урядова програма (аптеки КП «Ліки України» біля районної лікарні та на вулиці Незалежності). Зі слів пацієнтів та лікарів, треба розширити асортимент ліків, які б підпадали під дію данної програми (насамперед, розріджувач крові, препарати для нормалізації кров`яного тиску), включити в програму ліки для онкохворих. Радикальна партія і надалі контролюватиме медичне обслуговування населення.
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