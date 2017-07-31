Військовим теж навчатися не пізно

З 1 червня розпочався навчально-виховний процес у 201 навчальному центрі ЗС України (м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області). Навчальний центр спроможний здійснювати одночасну підготовку фахівців РХБ
захисту за 10 військово-обліковими спеціальностями радіаційного, хімічного, біологічного захисту: радіаційної, хімічної та біологічної розвідки та дозиметричного контролю; розрахунково-аналітичних станцій; засобів дегазації обмундирування та спорядження; рідинних засобів спеціальної обробки; термічних димових засобів; вогнеметно-запалювальних засобів; військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту тощо. За додатковою інформацією звертатись до Сновського районного військового комісаріату.
Михайло ХОМЧУК,
т.в.о. військового комісара Сновського районного військового комісаріату, майор
захисту за 10 військово-обліковими спеціальностями радіаційного, хімічного, біологічного захисту: радіаційної, хімічної та біологічної розвідки та дозиметричного контролю; розрахунково-аналітичних станцій; засобів дегазації обмундирування та спорядження; рідинних засобів спеціальної обробки; термічних димових засобів; вогнеметно-запалювальних засобів; військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту тощо. За додатковою інформацією звертатись до Сновського районного військового комісаріату.
Михайло ХОМЧУК,
т.в.о. військового комісара Сновського районного військового комісаріату, майор
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