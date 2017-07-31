понедельник, 31 июля 2017 г.

Засушлива погода - пожежам на руку

За останній тиждень на території Сновського району виникло шість пожеж.

Так, 17 липня  близько 16-ої год. горіло сміття на площі 0,005 га в м.Сновськ по вул. Бульварна.
18 липня о 14-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла  пожежа сміття на площі 0,01 га поблизу м.Сновськ.
18  липня о 16-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла  пожежа сміття на площі 0,02 га в м.Сновськ по вул. 30 років Перемоги.
20 липня о 10-ій  год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла  пожежа сухої трави на площі 1 га поблизу м.Сновськ.
20 липня о 15-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла  пожежа сухої трави на площі 2,5 га поблизу с. Михайлівка.
26 липня о  3-ій год. 10 хв.  в результаті короткого замикання сталася пожежа житлового будинку в с.Низківка. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіни на площі 40 м кв., покрівлю на площі 30 м кв. та домашнє майно.
У зв’язку із засушливою погодою та значним збільшенням кількості пожеж  рятувальники  продовжують рейдові перевірки екосистем та відпрацювань населених пунктів Сновського району з метою контролю протипожежного стану, але, на жаль, чисельність рятувальників не дає змоги охопити всю територію району, тому звертаємось з проханням: не зневажайте вимогами пожежної безпеки!
А.ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС УДСНС  України
у Чернігівській області                                         
Автор: на
Ярлыки:

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