Засушлива погода - пожежам на руку

За останній тиждень на території Сновського району виникло шість пожеж.
Так, 17 липня близько 16-ої год. горіло сміття на площі 0,005 га в м.Сновськ по вул. Бульварна.
18 липня о 14-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа сміття на площі 0,01 га поблизу м.Сновськ.
18 липня о 16-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа сміття на площі 0,02 га в м.Сновськ по вул. 30 років Перемоги.
20 липня о 10-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа сухої трави на площі 1 га поблизу м.Сновськ.
20 липня о 15-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа сухої трави на площі 2,5 га поблизу с. Михайлівка.
26 липня о 3-ій год. 10 хв. в результаті короткого замикання сталася пожежа житлового будинку в с.Низківка. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіни на площі 40 м кв., покрівлю на площі 30 м кв. та домашнє майно.
У зв’язку із засушливою погодою та значним збільшенням кількості пожеж рятувальники продовжують рейдові перевірки екосистем та відпрацювань населених пунктів Сновського району з метою контролю протипожежного стану, але, на жаль, чисельність рятувальників не дає змоги охопити всю територію району, тому звертаємось з проханням: не зневажайте вимогами пожежної безпеки!
А.ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС УДСНС України
у Чернігівській області
Так, 17 липня близько 16-ої год. горіло сміття на площі 0,005 га в м.Сновськ по вул. Бульварна.
18 липня о 14-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа сміття на площі 0,01 га поблизу м.Сновськ.
18 липня о 16-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа сміття на площі 0,02 га в м.Сновськ по вул. 30 років Перемоги.
20 липня о 10-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа сухої трави на площі 1 га поблизу м.Сновськ.
20 липня о 15-ій год. через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа сухої трави на площі 2,5 га поблизу с. Михайлівка.
26 липня о 3-ій год. 10 хв. в результаті короткого замикання сталася пожежа житлового будинку в с.Низківка. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіни на площі 40 м кв., покрівлю на площі 30 м кв. та домашнє майно.
У зв’язку із засушливою погодою та значним збільшенням кількості пожеж рятувальники продовжують рейдові перевірки екосистем та відпрацювань населених пунктів Сновського району з метою контролю протипожежного стану, але, на жаль, чисельність рятувальників не дає змоги охопити всю територію району, тому звертаємось з проханням: не зневажайте вимогами пожежної безпеки!
А.ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС УДСНС України
у Чернігівській області
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